Tejemeneje de 5 de septiembre de 2018

¿Todas las cuentas congeladas?

Desde la esquina del soplo mandaron a decir, bien alto, que el Contralor General Federico Humbert, (Fredy) ordenó congelar todas las cuentas bancarias de las juntas comunales y dictó nuevas medidas para saber si el dinero se está gastando bien y si los que están nombrados van a sus trabajos, con regularidad.

¿Todas las cuentas congeladas II?

Otra de las disposiciones que habría circulado, según cuentan algunos representantes de corregimiento, es que deben enviar la planilla a la Contraloría para darle un “chequeo” antes de soltar los dólares en el Banco Nacional de Panamá. Parece que hay cositas y cosotas.

Ningún dinero de Blue Apple

La exprimera dama, Martina Linares de Martinelli, ya dijo que la fundación que preside desde 2016 no ha recibido ningún dinero de Blue Apple,ahora ni en el 2012. Confirmó que asistirá hoy a las 8:30AM con su abogado Carlos Carrillo a una citación en la Fiscalía Sexta Anticorrupción.

Diputados frente a Maytín

Los diputados citaron a la Zarina Anticorrupción, Angélica Maytín para preguntarle sobre el grupo Odebrecht, los viáticos, los despidos, las contrataciones y los viajes realizados por ella y su personal al exterior. Ella, Maytín, ya respondió por adelantado que el caso Odebrecht es judicial y ella sólo se refiere a los que son de tipo administrativo.

Nombre de Julio García en terna

Todo parece indicar que la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social se irá por proponer al doctor Julio García Valarini, director encargado de la Caja del Seguro Social, para que termine este mandato que acaba en octubre de 2019. Debe salir de una terna de varios candidatos.

Son treinta y dos años

El Colegio Nacional de Periodistas cumple 32 años. Blanca Gómez lleva adelante la organización que hace un año no pudo realizar la elección de renovación de la junta directiva por una demanda de la periodista de Canal Dos, Xenia De León. ¿No sería mejor retirar la acción legal para renovar?

Parece que extraña el puesto

Fue panameñista y ahora es CD y también fue diputado. Ricardo Valencia quiere regresar a la Asamblea Nacional y se postuló para participar en las primarias por el distrito de Arraiján. Muy pocos recuerdan su “legado”.

No todos están felices

No todos están felices en el Consejo Nacional de Prensa, por la forma en que se eligieron a los miembros del Comité de Ética que ahora quieren llamar “Tribunal”. Primero, no consultaron a todos y segundo, los que lo integren no pueden ser juez y parte. El CNP no debe tomar decisiones entre tres o cuatro y dejar al resto totalmente fuera.

Arrestan a líder estudiantil Nica

Edwin Carcache, uno de los líderes influentes de la coalición universitaria de Nicaragua fue detenido ayer en Managua, con otros dirigentes, cuando se preparaba para asistir a un taller en derechos humanos. El gobierno los tilda de “terroristas”. Fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad, “El Chipote”.