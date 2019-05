Tejemeneje del 21 de mayo de 2019

La exigencia de José Raúl I

El exministro José Raúl Mulino dijo en PlusTV y Sol Radio, que todos los diputados de CD que están en la junta directiva deben renunciar. En particular los que perdieron la reelección. Cuestionó el liderazgo de Yanibel Ábrego, dijo que el Comité Político solo tiene a miembros de una sola facción, pero evitó criticar a Rómulo Roux.

La exigencia de José Raúl II

José Raúl Mulino aseguró que no quiere cargos en la junta directiva de Cambio Democrático, pero advirtió que si no se convoca a una Convención Nacional Extraordinaria, los convencionales de CD podrían forzar cambios en la junta directiva. No aclaró cuándo o cómo.

¿Saldrá libre el 12 de junio?

Los abogados y seguidores del expresidente Ricardo Martinelli aseguran que el exmandatario debería salir libre el próximo 12 de junio, porque se termina el periodo en que puede estar detenido sin condena judicial. La Procuraduría General y la Corte Suprema guardan silencio.

La irresponsabilidad de ENA

Viajar por el Corredor Norte, en horas de la mañana, le puede tomar entre 40 a 50 minutos entre Brisas del Golf y Tinajitas. La razón: los trabajos que realizan en parte de la calzada. A los usuarios, que pagan por un tranque privado, no les informan ni les hacen descuento. Si el tránsito no es expedito y es lento, el cliente debe ser resarcido.

Dicen que eso no es tan cierto

Fuentes palaciegas aseguran que el presidente Juan Carlos Varela no se ha comprado un lujoso apartamento en Nueva York, ni tiene un puesto asegurado en la ONU. Empero, otros conocedores del tema, aseguran que le podrían ofrecer un cargo en la ONU, junto a Michelle Bachelet. ¿Guat?

Hablando del Santo Tomás

Desde el Santo Tomás llegan noticias de que se realizan agasajos, comidas y charlas, fuera del nosocomio que con la actual estrechez económica de los hospitales públicos, deberían ser reconsideradas. Después dicen que el dinero no alcanza y recurren a la presión con huelga.

La convocatoria de Mizrachi

Mayer Mizrachi ya pidió los permisos respectivos. Quiere, el 30 de junio próximo, realizar el evento llamado “Tortugone Party”, para celebrar el fin del gobierno del presidente Juan Carlos Varela Rodríguez.

La marcha de los estudiantes

Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá marcharán hoy. Se harán acompañar de profesores y médicos. Reclaman que se acelere la licitación de la nueva Facultad, el Hospital del Niño y que se termine, de una vez por todas la Ciudad de la Salud. Saldrán a las 10 AM de la Universidad de Panamá.

Nada de la crisis del PAPA

El silencio más largo lo está interpretando José Luis Varela (Popi), el actual presidente del partido Panameñista. Tras perder la reelección, le dio larga a la reunión extraordinaria del Directorio de su partido, que le pide la renuncia a él y a toda la junta directiva panameñista.

Se desconoce si dimitirá y menos si asistirá a la reunión.