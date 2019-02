Tejemeneje de 19 de febrero de 2019

Una denuncia contra Sertracen

En la cuenta de tuiter de Frecuencia Informativa, denunciaron que en SERTRACEN de David no permiten que los usuarios entren a este oficina clave de licencias de conducir con “acompañantes”. Una madre tuvo que dejar a sus dos hijas afuera de la entidad, mientras realizaba un trámite. Habráse visto chico.

Se presume culpable

Rose Marie Tapia R, acaba de lanzar su última novela. Se trata de “Se presume culpable”. Bajo el sello de distribuidora Lewis, la obra, según Ariel Barría Alvarado, examina situaciones relacionadas con el poder, la democracia y las disputas entre los políticos.

La izquierda y la derecha de Zulay

La diputada opositora Zulay Rodríguez Lu le mandó un para atrás al grupo MOVIN, del cual dijo que apoyó al gobierno del presidente Juan Carlos Varela, pelechó de él y ahora dicen que son independientes. Como afirman en el barrio, les dio para comer y también para llevar.

Habló con Blue Radio de Colombia

El expresidente Ricardo Martinelli dio ayer, unas declaraciones a Blue Radio de Colombia. En el internet están en la dirección: https://www.bluradio.com. Se refirió a su caso, al gobierno del presidente Juan Carlos Varela y a la empresa Odebretch. Con tanto control en El Renacer, los guardias se preguntan ¿cómo declaró?

Lo que ha dicho Lim Yueng

El periodista de la radio y la televisión nacional Eduardo Lim Yueng, afirmó en tuiter que a pesar de los cuestionamientos, “no encuentro una actuación cuestionable de ellos (los directivos del Canal de Panamá), en esos puestos, afuera es otra cosa”. Así mismo es.

El silencio alimenta la especulación

Si no es cierto, deben desmentirlo y si es algo real, tienen que actuar. Lo que no pueden es quedarse callados ante las versiones (no oficiales) que dicen que al jefe del Senafront le retiraron la visa para USA. En los tiempos de las redes, las noticias negativas son más fuertes que aclaraciones tardías.

Los retenes y las reparaciones

En las últimas dos semanas hay retenes policiales en gran parte de la ciudad. Si lo sumamos a las horas pico, los tranques y las reparaciones improvisadas, hay un caos vehicular que no se justifica, durante estos días.

El manejo prudente e imprudente

Este lunes, entre las 7:35 am y las 7:40 am, un vehículo tipo camioneta, marca Volvo, con la placa CD1010, se desplazaba a toda velocidad por la Cinta Costera, rebasando a otros vehículos e inclusive manejando por el carril exclusivo destinado a los autobuses, ambulancias, bomberos y a la Policía. ¿Sabrá que el apuro trae cansancio?

La cena de Raúl Fernández

El abogado y candidato a diputado independiente o por la libre postulación, en el circuito 8-8, Raúl Fernández, organiza una gran cena de recolección de fondos.

La actividad se realizará este jueves en el restaurante Acha de Costa del Este, desde las 6:30 PM. Los interesados pueden llamar al 66799525.