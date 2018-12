Tejemeneje del 3 de diciembre del 2018

Un sentido fallecimiento

Los periodistas chiricanos le dieron ayer el último adiós al periodista Cristian Omar Pérez. Fue Secretario de Asuntos Gremiales del Colegio Nacional de Periodistas en Chiriquí y corresponsal de Mi Diario. Fue conocido por su amor y dedicación al periodismo.



Era un defensor del gremialismo en la prensa nacional.

Un error de hace veinte años

Sería funesto para las inversiones extranjeras y la imagen de Panamá que por un error de procedimiento de hace veinte años, y la falta de celeridad de la Corte Suprema en el tema minero, se esté poniendo en peligro la seguridad jurídica y las inversiones internacionales.

La opinión de Edwin Cabrera

El director de noticias de Radio Panamá y analista político, Edwin Cabrera, se mostró de acuerdo con la relaciones diplomáticas con China pero advirtió: “Cuidado con hipotecarnos con China o con cualquier potencia. Hay que poner la lupa sobre este gobierno y los que vengan...”

Porcinocultores al ataque

Los porcinocultores le están diciendo al director del IMA que es un mentiroso. Aseguraron que Raúl ha dicho que la pierna de cerdo nacional es más cara que la importada. Ellos advierten que la extranjera es congelada, hasta dos años antes de su venta, y la panameña es fresca. No descartan protestas en el futuro, por las diferencias.

Veintiocho más diecinueve

Con la República Popular China se han firmado 28 acuerdos y se suscribirán otros 19 el día de hoy. El Tratado de Libre Comercio (TLC) va por su tercer capítulo y cuando se terminen las negociaciones, que serían largas, tendrá que ser sometido a la Asamblea Nacional.

Las explicaciones sobran

Nadie duda de la seriedad de la fiscal Zuleika Moore y de sus delicadas responsabilidades. Pero decir que no investiga a un par de personas, por el caso Odebrecht, a pesar que confesaron, porque no tiene pruebas, no terminó de convencer a mucha gente y no son precisamente abogados.

Una transmisión de primer nivel

Desde ayer, y continuará hoy, el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), a cargo del periodista Leonardo Pacífico Alvarado, con una excelente transmisión de la visita del presidente Xi Jinping de China.

Las citas telefónicas

Un gran número de pacientes que piden citas a través del sistema telefónico de la Caja del Seguro Social, aseguran que la respuesta que reciben, en muchos casos, es “no hay, llame mañana”. Aseguran que cuando era manual y presencial, aunque la cola era larga, siempre conseguían un cupo para atenderse con un médico.

Doctorado Honoris Causa

Aden University entregará, el próximo 6 de diciembre, un doctorado Honoris Causa al exvicepresidente y excanciller Samuel Lewis Navarro.

Lewis Navarro es empresario, político y filántropo.

El acto se realizará en el campus central de Aden University en la Torres de las Américas desde las 6;30 p.m.