El pago de bonos pendientes

Ciara MorrisTwitter: @CiaraMorris21Instagram: CiaraMorris21¿Qué está ocurriendo en las instituciones públicas que no están cumpliendo con el pago de los bonos, ya establecidos, a sus funcionarios? Durante todo el 2018 empleados de varias entidades se han manifestado, asegurando que no les han pagado sus bonos y que hasta le adeudan otros de hace varios años. ¿Qué ha ocurrido con los fondos? ¿Será que hay un mal manejo y no se le está dando la importancia necesaria?Si se tratara de algo opcional, se entendería que lo suspendieran, pero si ya está establecido, deben cumplir.