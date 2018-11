Google es un recurso que nos salva

He escuchado de todo en la televisión panameña en estas coberturas de noviembre, por lo que me pregunto para qué tienen internet en los teléfonos móviles, si ni intentan consultar para no pasar pena.

Desde fiestas “patristicas”, el bendito “punto” (para referirse a cualquier lugar), personajes que no tienen que ver con la historia, en fin. A veces me pregunto ¿qué hicimos para merecer tanta ignorancia?



Si hay once meses antes para googlear, usar la “batería” o consultar un libro de historia, ¿cómo es posible que cada año se repita este dilema?

Lineth Rodríguez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

Lineth3_PK