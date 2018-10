Tejemeneje de 9 de octubre de 2018

Están informando, bajo cuerda, que a Emilio Sempris el de MiAmbiente y al Instituto Tommy Guardia no les fue bien con el reclamo de los indígenas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington. Les halaron las orejas y se han quedado callados. La transparencia no se alimenta del secretismo.El periodista Manuel Álvarez Cedeño (Manolo) explicará esta semana, en un conversatorio abierto, en el Palacio Dorado de La Tumba Muerto (Vía Ricardo J. Alfaro). Manolo tiene varios meses buscando las firmas para ser candidato a diputado por Chame y San Carlos.A las huestes de Mario no les gustó mucho que el diputado Luis Barría se fuera con la nominación del alcalde José Isabel Blandón. Chilibre es un bastión panameñista que está en disputa entre estos dos candidatos oficialistas. Se prometen resultados reñidos.Dos veteranos democristianos y abogados, Guillermo Cochez y Jorge Hernán Rubio serán candidato a diputados por el patido Popular. Willie ya inscribió su candidatura y Jorge lo hará el viernes. Willie ya fue diputado, alcalde capitalino y embajador; Jorge es un veterano dirigente vinculado a los abogados locales e internacionales.Representantes de la prensa de China Popular, a través de su embajador Wei Qiang están invitando a un foro con medios de Panamá para este jueves, en la capital.El evento se realizará desde las 9:30 de la mañana en el salón plenario del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) en Amador.Julio García Valarini va de menos a más, pero tiene que hacer un inventario urgente con los asegurados y pacientes. Hospital por hospital y policlínica por policlínica para saber quién se “pabea”, y ¿por qué faltan guantes, químicos, reactivos y hasta pruebas de embarazo?Un usuario de las redes sociales dijo que Mimito Arias recibió menos de 5,000 votos y puede ser candidato presidencial y hay independientes que podrían llegar a 20,000 firmas y no lo serán. Un asunto del Código.Aseguran las malas lenguas y las buenas también que Jesús Sierra, el embajador en la OEA, renunció al cargo Aseguraron que el exdirector de la Autoridad de Turismo habría dicho lo que no debió decir. Sierra ya había tenido su pelea de quinto patio con la subdirectora de la ATP y eso le costó la importante posición. Ataja eso compa.Rafael Guardia está libre y el llamado “testigo protegido” de los casos en el PAN fue retenido en Costa Rica cuando no tenía orden de detención alguna. En San José le dijeron que regresara a México o a Panamá y se vino al país. Abraham Williams tenía unos SPI que lo cuidaban y lo acusaron de porte ilegal de armas de otros.