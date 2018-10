Bloqueo, iniciativa para proteger a menores

Para cumplir con el nuevo reglamento europeo de protección de datos, Twitter ha bloqueado el perfil de jóvenes que se registraron en la plataforma antes de cumplir los 13 años.

Según la Ley, no es posible crear un “contrato” de uso con menores sin el permiso de sus padres. Algunos se quejan de la medida en los comentarios de la aplicación, pero no se dan cuenta que es una forma de protegerlos, pues un niño menor de 13 años no debería exponerse así.

Zulema Emanuel

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

@zulemaemanuel