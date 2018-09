Tejemeneje de 14 de septiembre de 2018

En David está casi fraguada la alianza electoral para postular al diputado Miguel Fanovich, por cinco partidos políticos (Molirena, Panameñismo, Alianza, PP y CD). El plan es arrebatarle un bastión al PRD, la alcaldía de David. Dicen que el vicealcalde de ese mafá electoral, sería una figura del gobernante partido Panameñista (Papa).Por los lados de la Cancillería aseguran que la semana pasada estuvo aquí un delegado de alto nivel del presidente de China, Xi Jinping, quien evalúa hacer una visita oficial y para ver el disputado terreno en Amador, donde quieren construir la sede diplomática de Beijing.Matraca II (Beby Valderrama) denunció en twitter que están usando su nombre, apellido y hasta el apodo; logo oficial de la Asamblea Nacional y otros pelos y señales para pedir donaciones para un supuesto caso social.Aseguró que los agentes de “Cipol” los tienen ubicados.Los trabajadores de la minera Cerro Quema protestarán hoy, desde las 6:30 am en el puente sobre el río La Villa. Quieren que el gobierno le renueve la concesión a la minera. ¿Y por qué los dueños de la mina no dan la cara también? Igualmente, el sábado en Amador, a las 4:00 PM, sembrarán banderas donde iría la embajada de China.De fuentes palaciegas se aseguró que los funcionarios que actúan como suplentes se quedarán en sus puestos y posiblemente sin que sean ratificados. Lo mismo pasará con los magistrados a la Corte Suprema . Matraca I y Matraca II no han podido conseguir los votos necesarios en la Asamblea Legislativa.El partido en formación, País, tiene todo el derecho de exigir que resuelvan con rapidez la impugnación un número importante de firmas por una investigación del fiscal electoral. Sin embargo, querer entrar a la fuerza al despacho del presidente del TE, no es nada cívico.Marcela se fue para Chile y del ministro encargado sólo se sabe que es todo, menos un educador con experiencia. Por lo demás, es un fantasma. No habla, no aparece y nadie sabe si es por pánico escénico o cuenta los meses.Este próximo miércoles, 19 de septiembre, se realizará una protesta ante el Tribunal Electoral. Candidatos por la libre postulación, que afirman son afectados por el no reconocimiento de miles de firmas, se van a pronunciar contra lo que dicen es un “fraude electoral”. Se concentrarán, vestidos de negro desde las diez de la mañana.La exdiputada y exalcaldesa, la periodista Omaira Correa (Mayín) es la suplente confirmada del expresidente Ricardo Martinelli, quien es precandidato a diputado por Cambio Democrático (CD) en el circuito 8-8. Correa es la productora y conductora de un popular programa en la emisora KW Continente.