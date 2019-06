Tejemeneje del 14 de junio de 2019

El Dr. Silvio Guerra Morales, conocido jurista panameño, lanzó duras críticas a la Concertación Nacional. Guerra no cree que el mecanismo de diálogo y participación ampliada tenga una verdadera representación. Por razones desconocidas, antes participaba y ahora se alejó del organismo cívico.Cuando un gobierno se está acabando, los informes son mejores que los del “cartel de los sapos”. Aseguran que hay un gerente (que no es el principal) que tiene algunas travesuras andando. En el país de las redes sociales y los rastros, todo se descubre tarde o temprano.El exministro de Relaciones Exteriores y de Seguridad, José Raúl Mulino, dijo en tuiter lo siguiente: “Estoy en El Charro (restaurante). Lleno se va (el presidente Juan Carlos) Varela. Hay optimismo! Falta Menos!!”, terminó escribiendo el también dirigente del partido CD.Los anuncios del presidente electo Laurentino que han tenido aplausos y reacciones positivas: el número de mujeres en el Gabinete, que no habrá fiesta el día de la toma de posesión, se reducirá el gasto en viáticos y también en los viajes. Igualmente, fue valorado el llamado a ministros y funcionarios para escuchar a la gente y salir a la calle.El periodista Eduardo Lim Yueng dijo que entiende el problema del plástico, pero advirtió que el problema “es más de los humanos que lo botamos mal y no reciclamos el plástico”. “Es más fácil echarle la culpa a los otros, que a nosotros mismos”, afirmó Lim Yueng.El abogado Ebrahim Asvat dijo que el tuiter se usa para hacer catarsis, Instagram para ver y ser visto. Facebook para divulgar eventos sociales, felicitar o dar el pésame a amigos. Así mismo es la edad del usuario y la cantidad de horas que la persona está en línea.El constitucionalista Ernesto Cedeño dijo que si cambian la Constitución y no modifican el Código Judicial para sancionar a magistrados, jueces, fiscales y procuradores que demoran expedientes, seguirá la maldad.Los familiares del Mayor Alex Cedeño dijeron en tuiter que esperan “que se haga justicia” y que el expolicía pueda salir de prisión. Cedeño era jefe de una unidad de inteligencia antidroga y fue acusado de una supuesta trama relacionada con narcotraficantes. Su defensa dice que fue víctima de un caso inventado por el gobierno y la fiscalía.El abogado y exviceministro de Educación, Adolfo Linares dijo que tuiter que es hora de tercerizar los servicios hospitalarios del Seguro Social. Una familiar está en una camilla, por la falta de camas, desde el domingo. Le dio un derrame cerebral y le informaron a la familia que no había cama para el paciente.