Cuando los talentos solo quieren figurar

Es muy feo, que luego de tantos meses de trabajo de Medcom, para llevarle un buen espectáculo a la gente con “Yo me llamo”, los talentos se sacaran los trapos para figurar y generar.



Eso era lo bueno del tiempo en que no había tanto odio en las redes, que la gente aceptaba el veredicto del jurado y seguía feliz; ahora no. Todos creen que son los máximos artistas y no han salido ni de la puerta de su casa. ¡Muy feo!



Esperemos que para el próximo año la producción no busque gente vieja con mañas, ni jovencitos con ínfulas de superestrellas.





Lineth Rodríguez

Twitter/Instagram

@Lineth3_PK