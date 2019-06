Tejemeneje del 13 de junio de 2019

El dirigente del Panameñismo Pablo Quintero Luna dijo lo siguiente: “Lo peor es que dicen gobierno de arnulfistas y gobierno panameñista. Y lo que de menos ha tenido este gobierno es ni de arnulfista ni de panameñista. Podrán decir gobierno de Movin o gobierno tutifruti. Que le echen la culpa a Varela y su círculo Movin”.¿Será cierto que no menos de un centenar de funcionarios del gobierno saliente están por China desde hace varias semanas? ¿Cuántos son de la presidencia de la república? ¿Es un viaje de Estado, vacaciones subsidiadas o turismo disfrazado de seminario?Dicen los que saben que mandaron a “modernizar” la página web de la invisible Defensoría del Pueblo y zaz: no hay nodo de transparencia actualizado. ¿Licitaron? ¿Cuánto pagaron? ¿Qué tienen que ver funcionarios de otras entidades con este sitio digital?El que dicen que va a tirar la casa por la ventana es el director de Metro Libre. No quiere decir la edad, pero antes de celebrar participará en un foro sobre la calidad de la política y periodismo en la Universidad Interamericana de Panamá desde las seis de la tarde de este jueves. Hoy también tienen rumba Carlos Jones y José Raúl Mulino.El actual representante de corregimiento de San Francisco, Carlos Pérez Herrera denunció que compró el medicamento Zithromaz y cada pastilla le costó $15.85. Se sumó a las voces de miles de ciudadanos y pidió acciones para acabar con el abuso de las farmacéuticas.El exministro Mario Etchelecu lanzó el primer golpe. Dice que están esperando el informe de los gastos que hizo la campaña presidencial de José Blandón con el subsidio electoral. La respuesta de José Blandón vino con bombas nucleares, presagia un agrio enfrentamiento interno.El excandidato presidencial y alcalde, José Blandón, le dijo a Mario Etchelecu que ya entregó el informe de gastos al Tribunal. Le recomendó pedir cuentas a dirigentes que se beneficiaron del gobierno y no aportaron nada.Este domingo, 15 de junio, se celebrará el día del padre y el día del locutor en los “Bohíos Alegres”. Marcelino el grande es el organizador del evento que tendrá al Combo Impacto del Gato Urrutia, a Generoso Espinosa y a Carlos Martínez. Los interesados pueden llamar al 67137951, a Discoteca Sophy, Barbería Pio o en los mismos Bohíos.El abogado constitucionalista Ernesto Cedeño dijo que la carga de probar el peligro de fuga era de la fiscalía y los querellantes (en el caso Martinelli). Advirtió que si no lo hacían, debía privar el cambio de medida cautelar en derecho a favor del detenido. “No es una absolución anticipada”, aseguró.