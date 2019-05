Tejemeneje del 13 de mayo de 2019

El Directorio Nacional del partido Panameñista, convocado para este 15 de mayo, será de sendas recriminaciones, reclamos, ataques y sacadera de trapos. Ninguno quiere asumir la responsabilidad, ni del lado del gobierno, ni de la campaña del candidato perdedor.La petición de renuncia, parece, es para todos los directivos.Desde el corazón de los chismes del partido Panameñista se aseguró que Popi Varela, Beby Valderrama y Katleen Levy no se recuperan de la depresión. Pasan por un periodo que se conoce como la “mococoa” de la derrota. La arrogancia siempre cobra su precio en las urnas.“La ‘caída’ de las dos propuestas para la improvisación de la línea 4 de ETESA, muestra el rostro de la incapacidad, del oportunismo y del no hagan cosas buenas que parezcan malas... Amén !!!”, advirtió el ingeniero Juan Urriola en un comentario publicado ayer en su cuenta de tuiter.El ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social (CSS) deben exigir el cierre definitivo, cancelación de licencias, multas elevadas y procesos penales para los propietarios de las farmacias y los involucrados en el trasiego y venta de medicamentos de las dos entidades. Auditorías en los departamentos de compras y medicamentos son urgentes.Juan Carlos Tapia escribió en tuiter: “El crecimiento de un país, no solo lo logra el gobierno de un país sino toda la sociedad en su conjunto. El gobierno facilita las reglas del juego para lograrlo. La empresa privada, la banca, la industria, la justicia correcta, son factores necesarios. Panamá está en ese camino”.El exministro de Economía de Ricardo Martinelli, Frank De Lima, aseguró en tuiter que CD perdió la presidencia porque “los errores políticos se pagan caro”. Acusó a la directiva de poner la mayoría de los candidatos en CD, de “a dedo”. Coincidió en que hay que reactivar la economía local.El diputado electo, como independiente, Juan Diego Vásquez, lamentó que fueran “sacadas de contexto” sus declaraciones en la TV. Dijo en tuiter que se manejará con transparencia y seriedad.Gustavo Him, el director saliente de la Autoridad de Turismo (ATP) debe explicar por qué hay un “run run” sobre una investigación que habrían tapado, relacionada con la venta ilegal de exoneraciones de turismo. Los que dicen que saben bien el cuento están cantando más que Pavarotti. Si hay algo de cierto, no se pueden quedar callados.El dirigente de los jubilados, comentarista radial y también columnista, Roberto Olmedo Morelos, se recupera de una reciente dolencia en el séptimo piso del hospital especializado de la Caja del Seguro Social (CSS). Está tratando de localizar a la directora de atención del asegurado y lo “chifean”.