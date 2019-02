Tejemeneje del 6 de febrero de 2019

La Primera Dama de la República, Lorena Castillo de Varela ha sido designada “Embajadora de la Paz”. La distinción fue anunciada por la Asociación de Mujeres por la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Castillo de Varela es también una destacada comunicadora, por muchos años en la televisión.El estudio de impacto ambiental usado para autorizar la ampliación de la Avenida Omar Torrijos, será denunciado y demandado hoy a las 10 am en la Corte. No realizaron la consulta que es obligatoria y según los residentes de la zona, debió ser un estudio de categoría 3.La abogada y comunicadora social, Maribel Cuervo de Paredes, le envió una carta al presidente del Colegio de Abogados y a su junta directiva, por la promoción de los descuentos en un bar para hombres, que tiene chispas y recriminaciones muy fuertes.Ricardo Lombana tiene sus méritos, pero hablar mal de los otros candidatos para tratar de ganar gracia con el electorado no presenta su mejor parte sino la peor. Descalificar a los otros como si eso lo dejara solito, como el mejor, es una estrategia poco ética. Los panameños esperan compromisos de gobierno creíbles y realizables.Se estarían barajando los nombres de la vicepresidenta Isabel Saint Malo de Alvarado y del actual embajador de Panamá, en Estados Unidos, Emanuel González-Revilla, para ocupar los cargos que deben ser reemplazados en la junta directiva de la Autoridad del Canal.El abogado, analista político y comentarista, el exdirector de la Policía, Ebrahim Asvat dijo en su cuenta de tuiter que “el PRD debe ser una buena cantera de líderes cuando hasta los panameñistas tuvieron que pedirle una para completar su nómina presidencial”... Dura esa.Entre los CD dicen que Lucy Molinar fue la recomendada para vice de RR, entre 17 figuras, pero a última hora, tanto diputados como otras figuras la vetaron. El camarógrafo entró en la ecuación por el surrealismo nacional.El movimiento de los jubilados 621 se cambió de nombre y hoy tendrá una asamblea general, desde las once de la mañana en el Parque Porras. Lo que no está claro es si todos están de acuerdo con los avances que hubo con los negociadores del gobierno nacional y si aprobarán lo acordado esta semana en relación al aumento.El periodista Eduardo Lim Yueng aseguró en su cuenta de tuiter, que en las últimas semanas “en las redes es más lo que hay que desmentir que informar”. La cantidad de noticias falsas y ataques orquestados desde los centros de operación de varios partidos y grupos interesados va en aumento.