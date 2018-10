Tejemeneje de 30 de octubre de 2018

Presión por ley aumenta

El presidente Juan Carlos Varela dijo que Panamá es uno de los pocos países que no penaliza la evasión fiscal. Aseguró que si no hay consenso en la Asamblea, insistirán en su aprobación en sesiones extraordinarias.

La Cámara de Comercio identificó cuáles son los temas en donde no hay un acuerdo.

El susto del año

Por un error de “DEDO” del Tribunal Electoral, pusieron a temblar a Katleen Levy y a Panky Soto, porque en el sitio de la entidad se afirmaba que estaban reservadas la mayoría de las diputaciones. El TE reconoció dedazo y explicó situación de los circuitos 4-1, 8-1 y 8-10.

Todavía faltan otros

La renuncia de Luis Ernesto al ministerio del Trabajo es el inicio de otras dimisiones en el gobierno central, que incluyen al ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Metas y algunos viceministerios, donde sus actuales regentes se van para la campaña electoral de 2019.

Métanle la mano, please

La Autoridad de Aeronáutica, el gobierno y la Autoridad de Turismo tienen que meterle la mano al aeropuerto de Albrook. Con tantos vuelos internacionales y la terminal sigue siendo doméstica, con una aduanas de tercer mundo, escáneres sin funcionar, espacios pequeños y uso de los anticuados abánicos. Por favor, miren hacia allá.

Pide libertad de R. Martinelli

El periodista Diego Dalboni, residente en Panamá, y autor de un libro sobre la presencia italiana en el istmo, presentó un “Habeas Corpus” ante la Corte Suprema, pidiendo la liberación del expresidente Ricardo Martinelli. Dalboni es conocido entre la prensa extranjera en Panamá.

El cuñado sale, Moya en la raya

Luis Eduardo Quirós, conocido como “el cuñado” fue el más votado por los panameñistas, en el circuito 8-8, donde la pelea fue reñida. El que se quedó por fuera de las postulaciones fue el diputado suplente y ahora diputado principal Juan Bautista Moya o Juan Bau.

Buscando la inmunidad

Carlos Dubois, el exsecretario de Metas y exgerente de Tocumen logró el primer paso, ser candidato a diputado en el circuito 8-8, donde los panameñistas siempre sacan un diputado. Pelea es con Meruco.

Un liderazgo disminuido

Richard Morales sólo alcanzó 184 votos en la primaria presidencial del Frente Amplio por la Democracia (FAD). Con un respaldo tan pobre no parece que pueda reclamar un liderazgo local o nacional.

Todo parece indicar que deberá dedicarse al aula universitaria y olvidarse de la política porque su aventura no tuvo un buen final.

Un 38% muy importante

El 37.95% de los votos que sacó Mario Etchelecu, unos 62,966 en la primaria panameñista no son para desecharlos e ignorarlos.

Ya el alcalde José Isabel Blandón dijo que iniciará conversaciones con esa facciónj. Etchelecu es defensor abierto del del presidente Juan Carlos Varela.