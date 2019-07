Cibeles De Freitas presenta su libro “Calla y habla bien”

Después de meses de escribir, corregir, diagramar, escoger las fotos perfectas y un concepto de portada que fuera como ella quería, se imprime en Colombia el libro “Calla y habla bien”, de Cibeles De Freitas.

Ya en las redes sociales todos hablan del texto, otros lo adquirieron y esperan por su firma, mientras ella se siente como una Rockstar, dice entre risas. La autora debutante nos regala la primera entrevista en esta nueva faceta.



¿De dónde te salió la idea?

Toda la vida he escrito, poesías, cuentos cortos, novelas que he dejado por la mitad, como columnista para varias revistas y en mi blog, siempre soñé con un libro. Me enfoqué en el tema de hablar en público, doy conferencias y talleres de este tema desde hace 6 años, me decidí y me tiré al ruedo.

¿Quién te ayudo?

Mis editores, Editorial Lewis fueron los que me dieron la mano para hacerlo realidad, tener ese respaldo fue vital.

Mi súper team de amigos Richie Olivella, Giselle González y Raúl Phillips, que desde que les dije me han ayudado en imagen y marketing.



¿Qué fue lo más difícil?

Concentrarme y escribir, no terminaba porque necesitaba ir a un lugar donde pudiera olvidarme del ruido que me rodeaba y hacerlo. Me fui a la Biblioteca Nacional en el Parque Omar y en ese silencio tomé el impulso final.



¿Por qué “Calla y habla bien”, la gente no sabe hablar?

La gente habla, todo el tiempo, todo el día, pero no sabe vender sus ideas de forma correcta para “convencer”, en la escuela y la universidad nos enseñan la parte académica, pero no cómo sobrevivir en la vida real: pedir un aumento salarial, un préstamo al banco, hacer una presentación en el colegio, universidad o trabajo frente a los compañeros. En el libro les doy a conocer lo que yo llamo “La Batalla de las A”, que ayudan a ordenar las ideas, no hay tiempo para dar largos discursos, nadie los compra.



¿Lo que buscas lograr con esta experiencia?

Llegar a más personas con la experiencia tan personal que es leer un libro. Es diferente a las charlas que doy para empresas, grupos o personas individuales, es tener la información en tus manos y aplicarla.



¿Es tu primera feria del libro como autora?

Sí, y no sabes lo feliz que estoy, para mí las ferias del libro son un lugar mágico, he estado en todas las de Panamá, Bogotá, Miami y 2 veces en la de Guadalajara, para mí es como estar en Disneyland.



¿Alguna anécdota divertida?

El libro se lo dedico a Daniel, mi hijo de 14 años. El día que me entregaron la primera edición le dije emocionada: “Hijo lee la dedicatoria y él miró de reojo y solo dijo: ok. Chiquillo de porra ajajjajaja”.



¿Buscas corregir, el miedo a hablar o educar para escoger las palabras correctas?

Que pierdan el miedo y lo hagan efectivo, el miedo más grande del ser humano es a la muerte, el segundo es hablar frente a otros. Cuando yo digo en público,

no es necesario frente a un gran auditorio, de una persona en adelante es un público; todo el tiempo lo estamos haciendo.



¿Cuáles son tus autores favoritos?

Mi autor favorito es Carlos Ruiz Zafón, de la “Sombra del viento”, estoy enamorada de todo lo que tenga que ver con “El cementerio de los libros olvidados”; Marcela Serrano, autora de “El albergue de las mujeres tristes” y “Demasiado amor”, Sara Sefchovich.

Lineth Rodríguez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

Lineth3_PK