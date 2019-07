Son 58 años formando a los periodistas

El pasado 27 de julio la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá celebró su 58 aniversario, periodo en el cual ha preparado a destacados profesionales que laboran en importantes medios de comunicación del país.

Historia de la escuela

El catedrático Garrit Geneteau contó que la Escuela de Periodismo se fundó en 196. Tiempo después se organizó el departamento de Comunicación Social, antes pertenecía a la Facultad de Humanidades.



El catedrático manifestó que la primera escuela empezó a funcionar en el Instituto Justo Arosemena (IJA) en Calidonia en la década del 50.



En tanto, el sociólogo y periodista Milciades Ortíz contó que en 1941 hubo una escuela de periodismo gracias a la visión de Octavio Méndez. En ese tiempo fue algo muy significativo porque en esa época se pensaba que el periodismo no merecía un nivel universitario.

En esa primera generación solo se graduó una persona que nunca ejerció la carrera, puesto que era un reconocido empresario.



Al tiempo hubo una escuela de nivel técnico en el Instituto Justo Arosemena, donde asistían periodistas empíricos u otros estudiosos, quienes acudieron a cursos para ser técnicos de redacción. Con el tiempo, el Sindicato de Periodistas de Panamá hizo presión al Gobierno y logró que la Asamblea Nacional de Diputados aprobara un crédito de 20 mil balboas para formar una escuela universitaria.



Como dato curioso Ortíz dijo que primer director de la escuela fue Gil Blas Tejeira quien solo había terminado la educación primera, pero era un excelente profesional y escritor.





La evolución

El decano de la Facultad de Comunicación Social Leopoldo Bermúdez, nombró hace un mes una comisión para actualizar los planes de estudios de periodismo, con el fin de que sea acorde al tiempo.



Dentro de ese proyecto se planea que la carrera en el horario diurno pase a ser de tres años y medio, mientras, el nocturno de cuatro años. Pero, primero, deberá ser aprobado por la junta y luego el consejo académico para que empiece a regir en el 2020. Ese proyecto incluye la inclusión de nuevas de materias en la carrera.



Geneteau dejó claro que sí vale la pena estudiar la licenciatura, ya que es una profesión que sirve a la comunidad.



Aunque una de sus principales debilidades es que no tienen una ley que los proteja, donde cualquier individuo puede ser periodista y la fortaleza sería un proyecto que proteja a la carrera.



Considera que en la actualidad no se valora el trabajo del profesional, puesto que su salario de “hambre” a pesar que hay trabajadores.

“Se valora el ejercicio de comunicar, pagándole un buen salario. Si no se crea una ley no se podrá exigir buenas ganancias y seguro de vida”.



Los desafíos que tiene el centro de estudios superiores



El director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá Garrit Geneteau dijo uno de los desafíos de la carrera, es que el profesional se debe enfocar en base a un periodismo de investigación y ponderar la veracidad del profesional.

“El periodista debe tratar de lograr que la verdad llegue a la comunidad, cumpliendo una función social. Que contemple la verdad al desarrollo del país”, destacó el catedrático.



Geneteau enfatizó que el que desee ejercer la carrera deberá tener vocación, porque conlleva muchos sacrificios. Un periodista tiene que leer constantemente.



“Me siento orgulloso que los egresados de la Facultad de Comunicación Social estén en importantes cargos, en los medios de comunicación, porque son brillantes”.





Pasión que le ha dado grandes satisfacciones



El director de los diarios Metro Libre, EnMayúscula y Zeta, recordó que ingresó a la Escuela de Periodismo en 1980. Tras cursar un año estudiando Ingeniería en Sistemas, lo cual no le gustó porque siempre le atrajeron las letras.



Recordó que en ese tiempo se cursaba un año de estudios generales en la Facultad de Humanidades para entrar a la Escuela de Comunicación Social.

“Aquellos tiempos eran épocas más difíciles para estudios, porque estaba al mando el general Manuel Antonio Noriega”. Empezó como fotógrafo de revistas y luego reportero. Llegó a ser director de la revista Diálogo Social y La Estrella de Panamá en dos ocasiones.

Corresponsal de importantes agencias como AFP. Informó al mundo sobre la invasión de los Estados Unidos a Panamá en 1989, junto a tres colegas.











Karoline Santana

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @karolineliz

Instagram: @karo1722