Muerte de tapir y leona revelan graves deficiencias en zoológico salvadoreño

La reciente muerte de un tapir y una leona, revelaron las graves deficiencias en el cuidado de unos 600 animales en el Parque Zoológico de El Salvador, el único del país que será convertido en ecoparque, anunciaron este viernes autoridades."En menos de tres días tuvimos el deceso de un tapir y una leona", lamentó la ministra de Cultura, Suecy Callejas.Según Callejas, el tapir murió el pasado 23 de julio por causa "de una gastroenteritis crónica", ello debido a que le fue proporcionado "negligentemente alimento para bovinos".Dos días después, una leona murió de una peritonitis crónica que "nunca le fue tratada por negligencia", y esa misma condición había hecho que la felina padeciera de insuficiencia renal crónica.La ministra aseguró que ninguno de los 600 animales de 177 especies que están en el zoológico tiene un cuadro actualizado de su condición de salud y el zoológico no posee un protocolo de atención para los animales."Todo eso es grave", agregó Callejas tras asegurar que el zoológico será cerrado en una fecha próxima que no precisó, para comenzar los trabajos destinados a convertirlo en un ecoparque.Esa medida implicará trasladar a un número aún no preciso de animales a "una reserva natural" local, mientras otros afectados por su avanzada edad o con condición de salud que les impediría sobrevivir en una reserva serán conservados en condiciones adecuadas.La idea, explicó la funcionaria, es dejar de mostrar como aspecto central a animales en cautiverio, y apostar por un ecoparque en donde éstos no serán el atractivo central sino que serán parte de un espacio en donde se pueda enseñar en forma recreativa sobre conservación del medio ambiente, sustentabilidad y las especies animales.El zoológico, cuyo director Vladlen Henríquez fue destituido del cargo según dijo Callejas, está en el sector sur de San Salvador y fue inaugurado el 26 de mayo de 1953.En febrero de 2017 la muerte de un hipopótamo causó controversia en el país luego que la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl dijo que el animal había muerto por el estrés que produjo una golpiza propinada por desconocidos.Luego la Fiscalía señaló en un informe preliminar que la posible causa de muerte del hipopótamo habría sido una hemorragia pulmonar y no la supuesta golpiza. Pero nunca se conoció el resultado final de la investigación.