Los filmes que compiten en Venecia por el León de Oro

AFP | La siguiente es la lista de los filmes que compiten por el León de Oro en la 76ª edición del festival de Venecia que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre. - "La verdad", del japonés Hirokazu Kore-eda (película de inauguración)- "The Perfect Candidate" (El candidato perfecto), de la saudita Haifaa Al-Mansour- "About Endlessness" (Acerca de lo eterno) del sueco Roy Andersson- "Was Network", del francés Olivier Assayas- "Marriage Story" (La historia de un matrimonio), del estadounidense Noah Baumbach- Guest of Honour (Invitado de honor), del canadiense de origen armenio Atom Egoyan- "Ad Astra" del estadounidense James Gray- "A Herdade" (La herencia) del portugués Tiago Guedes- "Gloria Mundi", del francés Robert Guédiguian- "Waiting for the Barbarians" (Esperando a los bárbaros), del colombiano Ciro Guerra- "Ema", del chileno Pablo Larraín- "Saturday Fiction" (Sábado de ficción) del chino Ye Lou- "Martin Eden" del italiano Pietro Marcello- "La mafia non è più quella di una volta" (La mafia ya no es la misma de antes), del italiano Franco Maresco- "The Painted Bird" (El pájaro pintado), del checo Václav Marhoul- "The Mayor of Rione Sanità" (El alcalde del barrio Sanitá) del italiano Mario Martone- "Babyteeth" (Dientes de bebé) de la australiana Shannon Murphy- "Joker" (Payaso) del estadounidense Todd Phillips- "J´accuse" (Yo acuso) del polaco nacido en Francia Roman Polanski- "The Laundromat" (La lavandería) del estadounidense Steven Soderbergh- "No.7 Cherry Lane" del director de Hong Kong Yonfan