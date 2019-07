Gran movilización para los 500 años de la ciudad

La celebración de los 500 años de la primera Ciudad de Panamá ya está a la vuelta de la esquina y aunque corresponde al Municipio de Panamá, en conjunto con el Patronato de Panamá Viejo la organización, el Instituto Nacional de Cultura (INAC) también tiene sus propuestas.

“Celebraremos con la movilización voluntaria cultural más grande de este país. Estaremos en todas las plazas y parques, los artistas, tanto profesionales como nuevos, y no solo me refiero a cantantes y músicos, sino a escultores, pintores, fotógrafos, danza, no importa la clase; se tomarán las calles”, destacó Carlos Aguilar, director del INAC.



Aseguró que en cada parada del Metro de Panamá (ambas líneas) habrá eventos educativos, al igual que en los centros comerciales más importantes de la ciudad y de las provincias.



Ya coordinaron con el alcalde de Panamá y su dirección de cultura y también con el alcalde de San Miguelito y su equipo.



“Queremos que cuando la gente se levante el 15 de agosto y salga a trabajar, los que están en la empresa privada, y los de la pública, aprecien esta gran fiesta”.



Agregó que la gente querrá salir porque habrá tanta actividad cultural, que “si te quedas en la casa, te vas a perder un momento histórico”.