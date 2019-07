"Avengers" se convierte en la película con mayor recaudación de la historia

La película de superhéroes "Avengers: Endgame" se ha convertido en la más taquillera de la historia, confirmó Disney este domingo, poniendo fin al reinado de 10 años de "Avatar" de James Cameron.La cinta, que cierra un ciclo de 22 películas del universo Marvel (MCU), recaudó 1,5 millones de dólares en Estados Unidos y el extranjero en su decimotercera semana llevando su total a 2.790,2 millones de dólares."Avatar", estrenada en 2009, recaudó 2.789,7 millones.El récord de "Avengers: Endgame" se anunció coincidiendo con la aparición del presidente de Marvel, Kevin Feige, en la Comic-Con de San Diego, el mayor festival mundial de fans de cómics, cine popular y series."Hay que mandar un saludo a James Cameron, que tuvo el título durante mucho tiempo", declaró Feige. "Si se ajusta la inflación, sigue teniendo ese título y probablemente lo vuelva a lograr tan pronto como saque otra película. Pero de momento... 'Avengers: Endgame' es la mayor película de todos los tiempos".Ambas películas son propiedad de Disney desde que adquirió la compañía 21st Century Fox.Y parece que la compañía estadounidense va a seguir haciendo caja. Su última película, "El Rey León", logró un estreno triunfal en las taquillas de Estados Unidos y Canadá con una recaudación estimada en 185 millones de dólares este fin de semana, según cifras de la firma Exhibitor Relations."El Rey León", una adaptación dirigida por Jon Favreau del dibujo animado de 1994, tuvo el mejor lanzamiento doméstico para películas con contenidos que podrían no ser apropiados para niños.La cinta fue asimismo el mejor estreno histórico para una película en junio, según Hollywood Reporter. A nivel mundial ha superado la barrera de los 500 millones de dólares.El filme utiliza imágenes generadas por ordenador muy realistas y cuenta con las voces del actor Donald Glover como Simba, de la cantante Beyoncé como Nala, y de los intérpretes Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor y James Earl Jones.En el segundo puesto se situó "Spider-Man: Lejos de casa" con 21 millones de dólares recaudados. La última película de la saga empieza donde terminó "Avengers: Endgame".El tercer lugar fue para "Toy Story 4", la última de Disney/Pixar, que obtuvo 14,6 millones de dólares en su quinta semana en los cines.La película "Crawl", un "thriller" en el que un padre y su hija deben escapar a la amenaza de una manada de cocodrilos hambrientos, quedó en cuarto lugar con seis millones de dólares recaudados.Y el quinto puesto fue para "Yesterday" con 5,1 millones de dólares. Esa comedia romántica cuenta la historia de un músico mediocre que, tras un apagón global, se convierte en la única persona del planeta en recordar la música de los Beatles.Completan el top 10 del fin de semana:"Stuber" (USD 4 millones)"Aladdin" (USD 3,8 millones)"Annabelle Comes Home" (USD 2,7 millones)"Midsommar" (USD 1,6 millones)"The Secret Life of Pets 2" (USD 1,5 millones)