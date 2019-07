Trump se ofrece como garantía del rapero ASAP Rocky detenido en Suecia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar preparado para responder "personalmente" por el rapero estadounidense ASAP Rocky, detenido en Suecia tras una pelea.Trump tuiteó que había hablado con Stefan Lofven, primer ministro sueco, quien le dijo que el ciudadano estadounidense tendría un trato justo."Le aseguré que A$AP no huiría y me ofrecí para responder personalmente como garantía por su fianza, o una alternativa", escribió Trump.En Suecia no existe la posibilidad de salir en libertad previo pago de una fianza.Toni Eriksson, portavoz de Lofven, calificó la conversación como "amigable y respetuosa".El primer ministro "se aseguró de enfatizar la completa independencia del sistema judicial sueco, los fiscales y los tribunales", agregó Eriksson en un comunicado remitido por correo electrónico.Es posible que haya conversaciones de seguimiento, "pero no se planeó ni se agendó nada", agregó el portavoz.Sin embargo, Trump dijo que acordó volver a hablar con Lofven en las próximas 48 horas.Seguidores del cantante, otros artistas y miembros del Congreso han pedido la puesta en libertad del rapero de 30 años, cuyo nombre real es Rakim Mayer, detenido el 3 de julio por una pelea ocurrida el 30 de junio.Los fiscales suecos tienen hasta el 25 de julio para presentar cargos contra el artista o dejarlo en libertad, después de que un juzgado de Estocolmo retrasara la fecha límite, fijada en un principio para el viernes pasado.Trump intervino en este caso a petición del rapero Kanye West y su esposa, Kim Kardashian.Mayer afirma que actuó en defensa propia después de que dos jóvenes lo acosaran y lo siguieran a él y su séquito.Las autoridades suecas detuvieron a tres personas más junto a Mayer, uno de ellos, guardaespaldas del artista, fue puesto en libertad posteriormente.En un video aficionado divulgado inicialmente por el sitio de noticias sobre celebridades TMZ, el artista tira al suelo a un hombre, y luego le da varios golpes.Pero Mayers publicó sus propios videos en Instagram que muestran momentos antes de la pelea. En ellos se puede ver al joven discutiendo con el rapero, quien le pide repetidamente al hombre y su amigo que dejen de seguirlos.También se ve a uno de los jóvenes golpear a un miembro de la comitiva del artista.