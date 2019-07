El INAC quiere cerrar el 2019 sin deudas

En ocho días como director del Instituto Nacional de Cultura (INAC), Carlos Aguilar destacó que el trabajo ha sido intenso y que, a pesar que tuvo una buena transición que duró casi un mes, “cuando entramos a la institución fue que empezamos a conocer el estado de las finanzas”, resalta.



De inmediato percibió el estado de los proyectos que estaban andando y al personal de la institución, que para él es lo fundamental.



Destaca que no se ha reunido con todos los grupos, aun así, ya van avanzando.



Su gran misión a terminar el año es cerrar sin deudas. “Lo importante es que, a medida que pasan los días, vamos corrigiendo algunas cosas que no estaban ocurriendo de la mejor manera y al 31 de diciembre, debemos terminar el año con todo en orden, y sin ninguna deuda que quede pendiente, de manera que el 1 de enero del 2020, cuando inicie el Ministerio de Cultura con su propio presupuesto y todas las de la ley, empecemos de cero ‘entre comillas’ para avanzar mucho más”.



Red de orquestas, el PROFE y más

Sobre los programas más conocidos y exitosos del INAC, como el PROFE, de Priscilla Delgado y la Red de Orquestas de Coros Infantiles y Juveniles, de Dino Nugent, que conservarán, destaca que hay más.



Todos los proyectos que han avanzado y que están en fase de ejecución continuarán, nosotros no vamos a eliminar nada de lo que se ha hecho, porque todo lo que se pudo hacer en el INAC, por poco que fuera, representó un avance para la cultura de este país”.



Cree que tal vez los directores y directoras anteriores no pudieron avanzar más por falta de voluntad política por parte de los mandatarios. “Ahora tenemos a un presidente comprometido con la cultura y la educación y en todas las oportunidades que habló de ellas dijo que hay que dotarlo de los recursos necesarios para hacer la labor”.



Metas cortas

En lo que falta para que acabe el año hará una gira en el interior del país para saber, de primera mano, cómo están las escuelas y los centros en todas las provincias.



Para eso debe esperar la ratificación de la Asamblea Nacional, “porque el director del INAC, como los de muchas instituciones, tiene que ser ratificado por el Pleno. En este momento no puedo firmar documentos ni dar órdenes mayores que generen gastos y demás”.



En estas dos semanas en el puesto no ha sentido tanta presión porque se ha rodeado del personal de confianza.



Considera que el peso más grande es no poder dar respuestas concretas a gente que le llama, no solo por un puesto de trabajo, todo el mundo en este país tiene un proyecto cultural que quiere hacer, pero les pide paciencia, puesto que aún no lo han ratificado.

Lineth Rodríguez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

Lineth3_PK