¿Falta preparación ante los desastres naturales?

Mucho se habla a nivel internacional de sismos, pero algunos no saben cuáles son los desastres naturales que podrían suceder en Panamá.



La meteoróloga Annette Quinn detalló que los ciudadanos somos más vulnerables a los vientos, inundaciones, deslizamientos, sismos, contaminación por la mala construcción de las viviendas, las cuales deben estar hechas bajo ciertos parámetros.



Considera que, en Panamá, mientras las personas no quieran educarse para aprender que el sismo no es provocado por el calor, siempre estaremos en el grado de ignorancia y no reaccionarán de manera correcta ante estos sucesos.



Le parece que se debería enseñar a la gente sobre prevención a través de charlas en los centros educativos, bajo los elementos estructurales nacionales para poder sobrevivir.

“Panamá no tiene la cantidad de personas para dar respuestas en caso de que tuviéramos un desastre de gran magnitud”, dijo Quinn.



El director de SINAPROC Omar Smith explicó que, a raíz de los últimos sismos en Chiriquí, se actualizará el Plan Nacional de Respuesta de Emergencia, donde implementarán el plan de erupción del Volcán Barú en esa provincia. El sismólogo Eduardo Camacho, contó que en Chiriquí pueden ocurrir sismos de hasta una magnitud de 7.6, porque históricamente sucedió el 7 de julio de 1934.

Cree que los temblores de mayo y junio no sobrepasaron una magnitud 6.4. Aconseja a todos que, si llegase a suceder, deben mantener la calma, evacuar las viviendas en orden y seguir las indicaciones de los especialistas. Lo más importante es construir casas bajo reglamentos panameños.

