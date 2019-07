Cantante británica Joss Stone afirma que fue expulsada de Irán

Teherán desmintió haber detenido y expulsado a la cantante Joss Stone, como afirmó ésta, indicando que no se vetó la entrada a territorio iraní a la reina del soul británica."Jess Stone y quienes la acompañaban no fueron detenidos, pero se rechazó su entrada al territorio conforme a las normas, porque faltaban documentos necesarios", escribió la agencia oficial Irna, citando a "la policía de la isla de Kish".En un mensaje publicado el miércoles en su cuenta de Instagram, la cantante británica Joss Stone afirmó sentirse "asqueada" tras un incidente ocurrido a su llegada en la isla iraní de Kish, donde pensaba actuar en la última parada de su gira mundial."Fuimos detenidos y luego nos expulsaron", afirmó en un video. El mensaje agrega que las autoridades sospechaba que quería cantar en público en esta isla turística del Golfo.En la República Islámica de Irán las mujeres tienen prohibido cantar solas en público.Irna se limitó a explicar que la cantante y sus músicos llegaron desde Mascate y se fueron "al día siguiente, rumbo a Emiratos Árabes Unidos"."Éramos conscientes de que no podíamos organizar un concierto público, puesto que es ilegal en ese país, ya que soy una mujer", escribió, sin explicar dónde ni cómo pensaba actuar."Tan cerca y sin embargo tan lejos, este momento quebró un pedazo de mi corazón", escribió la artista bajo una foto en la que aparece con velo.Según su cuenta de Instagram, el concierto que pensaba ofrecer debía ser el número 200 de su gira "Total World Tour", que empezó hace cinco años.El objetivo del proyecto era actuar en todos los países del planeta, por lo que Stone actuó incluso en Libia, en guerra, en Sudán del Sur y en Pyongyang, donde ofreció un concierto "no oficial".La cantante describió a los oficiales de inmigración iraníes como "personas verdaderamente amables que sintieron" no poder hacer nada por ella.