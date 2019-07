Inclusión en el Ministerio de Cultura

Hoy, el arquitecto Gabriel González comienza su nuevo reto como subdirector del Instituto Nacional de Cultura.



González, quien es sordo de nacimiento, dijo que uno de sus principales proyectos será la inclusión de personas discapacitadas.



¿Qué estudió?

Estudié en la escuela de sordos en Florida, en Panamá, me gradué de arquitectura y diseño interior, hice un postgrado en docencia superior en la Licenciatura de Traducción e Interpretación a Lengua de Señas Panameñas y Maestría de Educación Especial.



¿Por qué lo escogieron para el cargo?

Nito me escogió porque he trabajado a nivel nacional en todo lo relacionado con discapacidad y políticas inclusivas. El Presidente siempre se enfoca en que las actividades sean accesibles con intérpretes de lengua de señas, para personas de capacidades reducidas y ayudantes para ciegos.



¿En que se enfocará en este periodo?

Trabajaré para que discapacidad y cultura se relacionen junto con los derechos humanos, se visualice, sea sensible y se maneje de forma correcta. Por muchos años he trabajado en diferentes asociaciones de discapacitados y he visto cómo nos discriminan en todo ámbito. Queremos que sea equiparado a nivel nacional.



¿Con cuál plan de trabajo empezarán?

Estamos viendo cómo podemos regresar la confianza de las comunidades y abrir los lugares que se han cerrado. Unirlos con las leyes de UNESCO y UNICEF para que estén al servicio de la sociedad. No queremos esperar mucho tiempo para llevar a cabo este interesante plan.



¿Qué representa para usted que lo hayan incluido en el futuro ministerio teniendo una discapacidad?

Me emociona mucho este cargo. El Presidente ha visto que puedo trabajar porque no soy una persona que simplemente se ha esforzado por esto; soy parte de la cultura y soy cultura.



¿Ha sufrido de discriminación?

La mayoría de las personas sufren toda la vida. La verdad nos duele mucho y debemos demostrar que nos tienen que respetar, eliminar la discriminación y tratarnos a todos por igual.



¿Qué mensaje les da a las personas que son discriminadas?

Llegaremos a las escuelas a hacer docencia y orientar a los padres con niños especiales con ayuda de las entidades públicas y privadas.

¿Dónde están sus cuadros?



Barrio Museo (Nueva York), Tigre Museo (Argentina), Museo de Arte Contemporáneo, Fundación Rozas-Botran (Guatemala), Museo de Arte (El Salvador), entre otras galerías importantes.

