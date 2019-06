¿Recuerdan la escena de la Guerra de las Galaxias en la que Luke falla en su primer intento por destruir la Estrella de la Muerte? ¿Y a C-3PO persiguiendo a su amo por las escaleras en su casa en el desierto de Tatooine?Claro que no, porque ambas forman parte de los muchos e improvisados cambios, obligados por presupuesto, tiempo o limitaciones tecnológicas, que se realizaron sobre la película que dio comienzo a la saga de "Star Wars", "La guerra de las galaxias", creada por George Lucas.Los creadores de los efectos visuales de la aventura de ciencia ficción estrenada en 1977, reunidos el jueves en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Beverly Hills, recordaron cómo plasmaron en la pantalla las ideas del director, y contrastaron sus modelos a escala con las herramientas digitales de hoy."La tecnología y las técnicas de los 70 limitaban considerablemente la forma en que se escenificaban los planos", dijo John Knoll, director creativo de Industrial Light and Magic (ILM), la empresa especializada en efectos especiales, subsidiaria de Lucasfilm.Como ejemplo, mencionó el traje de C-3PO, el robot dorado amigo de R2-D2, con el que el actor Anthony Daniels apenas podía moverse y que obligó a eliminar escenas en las que debía seguir a personajes humanos por escaleras. Por el contrario, en la película "Rogue One", de 2016, las apariciones de C-3P0 fueron todas generadas por computadora.En el clímax de la película, cuando Luke Skywalker destruye la Estrella de la Muerte, estaba previsto un primer intento fallido del protagonista.Pero siguiendo los consejos de la editora Marcia Lucas, esposa del director en aquel momento, el equipo decidió eliminar completamente esa secuencia."ILM se puso contenta de que no tenían que hacer la mitad de las tomas", recordó Marcia Lucas. "¡Ahorramos un poco de dinero!"