Presentan el libro “Importancia Médica de la Flora y la Fauna Panameña”

Panamá se sitúa entre los países con mayor biodiversidad a nivel global y como una forma de promover el conocimiento científico como herramienta para el desarrollo del país, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) lanzó el libro “Importancia Médica de la Flora y Fauna Panameña”.



Los encargados de la obra explicaron que el país cuenta con más de 10 mil especies de plantas vasculares, alrededor de 1,400 especies de peces, cerca de 272 especies de reptiles y más de 800 especies de aves en todo el territorio nacional.



“Esta riqueza biológica es fuente de compuestos químicos que podrían ser útiles en el tratamiento de enfermedades o en el control de plagas agrícolas, sin embargo estos compuestos también pueden ser también dañinos para el ser humano”, acotaron.



Para el Dr. Jorge A. Motta, Secretario Nacional de la SENACYT, este libro es un aporte importante para expandir el conocimiento de la sociedad con el fin de hacer más segura la convivencia del ser humano con la rica diversidad biológica del país.



“Este llamativo dualismo de peligros y beneficios que encontramos en nuestra relación con muchos organismos vivos en nuestro entorno se ilustra claramente en la relación que sostiene la humanidad con las ranas y los hongos. Ellos pueden deleitarnos en nuestra gastronomía o producirnos alteraciones fisiológicas letales”, expresó Motta.



“En este compendio no exhaustivo sobre nuestra flora y fauna de interés médico, se incluye una muestra de plantas terrestres, organismos marinos, hongos, anfibios, reptiles, escorpiones, e insectos que pueden afectar la salud humana. Las descripciones de las plantas, hongos y animales seleccionados nos ilustran sobre su hábitat, su distribución en el país y sobre las reacciones tóxicas que pueden ocurrir al interactuar estos organismos con los seres humanos”, destacó la máxima autoridad de la SENACYT.



Este interesante compendio contó con las contribuciones de Alicia Ibáñez y Ross Robertson del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI); Eric E. Flores, José R. Loaiza y Luis C. Mejía del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT AIP); Sergio E. Bermúdez y Lillian G. Domínguez del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES); David Constable, Sara Vélez, Luis Elizondo-Lara, Hildaura Acosta de Patiño, Alonso Santos, Ariadna Bethancourt, Orlando Ortíz, Jairo Sánchez y John Cleghorn de la Universidad de Panamá (UP); Tina A. Hofmann y Rodolfo Flores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI); Jorge A. Motta y Omar R. López de la SENACYT; y Hermine Lotz-Winter del Johann Wolfgang Goethe University en Frankfurt, Alemania.



La publicación, que surgió por iniciativa Jorge A. Motta y que fue financiada por la SENACYT, fue compilada por Omar R. López, Secretario Técnico del Sistema Nacional de Investigación (SNI) y Milagro Mainieri, Directora de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la entidad.