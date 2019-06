Un traductor camboyano que trabajó para la cadena rusa RT en un documental sobre el tráfico de prostitutas menores de edad en Camboya fue condenado este jueves a dos años de prisión por ese reportaje considerado por las autoridades camboyanas como una "noticia falsa".Rath Rott Mony fue contratado por RT para el reportaje "My mother sold me" ("Mi madre me vendió), sobre el tráfico de adolescentes vendidas como trabajadoras del sexo en este país con un régimen autoritario y criticado por restringir los derechos humanos.El traductor y guía fue hallado culpable de "creación de fake news con el objetivo de empañar la reputación del país", según informó el portavoz del gobierno camboyano Phay Siphan. Está acusado, entre otros cargos, de haber indemnizado a las jóvenes que aceptaron dar su testimonio."Esto no es una condena por haber hablado de tráfico sexual [...] Es un mensaje al público para que pare con las 'noticias falsas'", agregó.En este documental de 30 minutos, difundido en octubre de 2018, el equipo de RT siguió a varias adolescentes vendidas por sus familias.Phil Robertson, de la oenegé internacional Human Rights Watch (HRW), denunció un intento del gobierno camboyano de querer acallar a un individuo "que alertó a la comunidad internacional sobre una realidad que molesta"."La industria del sexo en Camboya hace trabajar a chicas de menos de 18 años y las autoridades no ha encontrado todavía una solución adecuada" a este problema, agregó.La cadena RT, interrogada por la AFP, dijo estar "muy decepcionada" y aseguró que "lo intentó todo, incluso a través de las redes diplomáticas, para ayudar a su traductor.