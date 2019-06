Tras Los Vengadores, el Hombre Araña parece ser la gran apuesta de Marvel

El Hombre Araña acaba de salvar el mundo con Los Vengadores, pero ya está volviendo a los cines, esta vez para una aventura en solitario, en un intento de dar nuevo impulso cinematográfico a Marvel y su universo de superhéroes.Las 22 películas de "Los Vengadores" (Avengers), la saga más larga y lucrativa en la historia del cine, se completó en abril con "Vengadores: Endgame", que supuso el final definitivo del gran villano Thanos.Varios personajes icónicos de la serie de Marvel desaparecieron en esta entrega, comenzando por Tony Stark, popularizado por Robert Downey Jr., quien con "Iron Man" inició en 2008 todo el conjunto de películas interconectadas de Marvel.Y los planes para el próximo conjunto de filmes de superhéroes -con Thor, Hulk y el resto de la pandilla- están totalmente ocultos, dejando a los fanáticos con una intriga frenética.¿Qué sigue para la franquicia que ha recaudado 21.000 millones de dólares?"Spider-Man: Lejos de casa", a estrenarse en julio, ofrece algunas respuestas.Retoma la historia poco después del espectacular fin de "Endgame" y encuentra a su héroe contando los días para las vacaciones de verano en Europa al tiempo que se preocupa por su enamoramiento de una compañera de clase.A pesar de su premisa alegre, los malvados villanos inevitablemente aparecen en Venecia, Praga y Londres para frustrar el romance de Peter Parker.También aparece un puñado de caras conocidas de películas anteriores de Marvel, con algunos indicios de lo que se espera para el próximo conjunto de cintas."Lo que vendrá será muy diferente, muy único", dijo a la AFP el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige."El señor Stark es insustituible, pero creo que hay otros héroes que todavía están y son bastante importantes en el universo cinematográfico quienes, de manera sorprendente e inesperada, asumirán varios liderazgos ahora que Tony se ha ido", agregó.Quién, todavía no está claro. Pero el Hombre Araña rápidamente se ha tornado central en el "universo cinematográfico" de Marvel.Durante décadas, Spider-Man ha sido la "joya de la corona" del imperio del cómic de Marvel, y en términos financieros es uno de los superhéroes más exitosos en la historia del cine.Pero su llegada a la pantalla junto con los Vengadores de Marvel se retrasó porque el estudio rival Sony posee los derechos de la película.Los filmes de Spider-Man de Sony antes de "Homecoming" (2017) no compartían personajes con las películas de Avengers, y tenían diferentes actores en el papel principal.En 2015 los gigantes de Hollywood llegaron a un acuerdo casi sin precedentes, y aún muy secreto, para "compartir" Spider-Man.A pesar del éxito de la colaboración entre los estudios, impulsada por la bien recibida elección del actor británico Tom Holland como protagónico, no hay garantías de que el acuerdo perdure.Feige se niega a decir si hay más colaboraciones en trámite, mientras que Sony el año pasado produjo una animación Spider-Man, ganadora del Óscar, separada del dominio de Marvel Studios.Mientras tanto, la prensa de Hollywood ha informado que Marvel podría presentar su próxima oleada de películas tan pronto como en la Comic-Con de julio.Películas sin título de Marvel aparecen en el calendario de lanzamientos de la empresa matriz Disney para mayo y noviembre del próximo año.Hay muchas esperanzas de que los personajes de "Los cuatro fantásticos" y "X-Men", adquiridos por Disney de Fox, pronto se incorporen a las luchas cuerpo a cuerpo.La "saga completamente nueva" en camino podría significar "un nuevo personaje de nuestros cómics del que la mayoría de la gente nunca ha escuchado" o un "nuevo capítulo en la historia de un personaje que ya hemos presentado en la pantalla", dijo Feige.¿Cuándo lo sabremos? "Es casi la hora", bromeó.Para los fanáticos de toda la vida, incluido el director de "Lejos de casa", Jon Watts, es suficiente para que sus sentidos arácnidos se estremezcan."Hay tantas cosas que podrían suceder, especialmente ahora que Marvel pasa a su siguiente fase", dijo."Creo que averiguar el lugar de Spider-Man en ese mundo va a ser un desafío muy divertido".