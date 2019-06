El actor Cuba Gooding Jr, inculpado por toqueteos, pide desestimar el caso

El actor y ganador del Oscar Cuba Gooding Jr, acusado ante la justicia de manosear a una mujer en un bar de Manhattan hace dos semanas, pidió el miércoles la anulación del caso en un tribunal neoyorquino.En una audiencia de 10 minutos, la jueza de la corte penal del estado de Nueva York Keshia Espinal indicó que precisaba más tiempo para tomar una decisión, y precisó que la fiscalía debe responder por escrito a este pedido antes del 17 de julio.Espinal fijó la próxima comparecencia del actor de 51 años en la corte para el 14 de agosto, informó a la AFP un portavoz del despacho del fiscal de Manhattan, Cyrus Vance.Durante la audiencia, la fiscal Jenna Long presentó una declaración escrita de dos párrafos de la presunta víctima en la que ésta asegura que la denuncia es verdadera.El abogado del actor, Mark Heller, asegura que un video filmado por las cámaras de seguridad del bar muestra claramente que su cliente no es culpable, y entregó una copia a la jueza, según la televisión CBS.Heller dijo a la jueza que más audiencias y un eventual juicio pueden poner en peligro los proyectos cinematográficos que Gooding tiene en marcha en Hollywood."La vida del señor Gooding está en espera. Está con el botón de pausa", dijo Heller, citado por CBS News. "Es urgente que este asunto sea desestimado lo más rápido posible".El actor fue detenido el 13 de junio tras entregarse a la policía y fue liberado el mismo día sin necesidad de pagar fianza. Su abogado dijo entonces que se declaraba no culpable.El toqueteo forzado es un delito menor que se castiga con un máximo de un año de cárcel, según la ley estatal de Nueva York.Gooding ganó un Oscar en 1997 por su rol de un jugador de fútbol americano en "Jerry Maguire".El primer gran papel de Gooding fue en la histórica película de 1991 de John Singleton sobre la vida en un barrio pobre de Los Angeles, "Boyz n the Hood".Más recientemente interpretó a OJ Simpson en "El pueblo versus OJ Simpson: una historia criminal estadounidense".