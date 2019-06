Mehr Eliezer no compró corona de Señorita Panamá

Mehr Eliezer, nacida en India y nacionalizada panameña, es quien nos representará en el Miss Universo, que se desarrollará en septiembre.

¿Cuál es la sensación tras ganar este concurso?

Es un sueño hecho realidad después de meses de esfuerzo.



¿De qué manera manejas las críticas?

No he tenido tiempo para leer los comentarios negativos. Lo importante es que tengo personas alrededor mío que me aman y apoyan bastante, sus opiniones son las que escucho.



Dicen que compraste la corona. ¿Es cierto?

No pagué nada por la corona. De la única manera que pude pagarla fue con trabajo duro y esfuerzo para poder obtenerla.



¿A qué se dedican tus padres?

Mi papá antes trabajaba en una compañía que exportaba madera. En el 2015 el mercado de la teca quebró. Mi madre tiene un negocio de la venta de comidas.



¿De dónde provienen tus padres?

Somos de India.



¿Te han criticado por ser de India?

Yo no me siento panameña, soy panameña.



Decían que no se te entendía lo que hablabas. ¿Aprenderás más el español?

Me propuse a convertir el español como si fuera mi idioma natal. El inglés es mi primer idioma y lo que hablo en casa, mientras el español es el cuarto idioma que aprendí. Lo haré a través de clases y leeré más en español.



¿Qué le pasó a tu rodilla?

Fui a unas audiciones en Calle 7, donde me tocaba escalar un muro de siete metros. Al bajar el tercer muro tenía la pierna recta y se me salió la rodilla. Me hicieron una cirugía y casi no tengo cartílago en esa pierna. Antes no podía bajarla. Sigo en terapias.



¿Qué más siente que te falta por afianzar?

El cuerpo, porque como no puedo correr, mi metabolismo cambió.



¿Te harás cirugías?

Es probable que sí.



¿Qué mensaje les das a los críticos?

Les prometo que trabajaré lo más duro que yo pueda para dejar en alto el nombre de Panamá, porque voy por la corona.







