Pistachos franceses para el aperitivo, la apuesta de agricultores de Provenza

Los pistachos son frecuentemente parte del famoso ritual del aperitivo en Francia, pero este fruto seco es traído de muy lejos, una situación que un puñado de agricultores de la región sureña de Provenza espera cambiar.



Entre viñedos, olivos y trufas, en un terreno montañoso del parque regional de Lubéron, en el sur de Francia, Jean-Louis Joseph plantó 600 plantas de pistacho a principios de año, protegidas del apetito de los ciervos por una imponente valla eléctrica.



La primera cosecha no se espera hasta dentro de cinco años, pero ya han comenzado a aparecer pequeñas flores rojas en los árboles.



"Es una apuesta, pero no estamos locos, tenemos los pies en la tierra", explica Joseph, quien para esta primera prueba mezcló dos variedades: plantas seleccionadas en Grecia, bien adaptadas al Mediterráneo, y Kerman, una variedad autóctona de Irán, muy productiva, y cultivada en Estados Unidos.



El pistacho se cultivaba en la Provenza francesa en la antigüedad, cuando un gobernador romano lo trajo de Siria, explica Joseph, quien ha hecho investigaciones sobre el tema y cofundó una asociación encargada de promover la cultura del pistacho "local".



Encontró pruebas de otros intercambios, y luego ventas de pistachos en los mercados de la Provenza en el siglo XIX durante las Cruzadas. El cultivo de pistachos prosperó en España o Italia, pero no fue el caso en la Provenza francesa, donde sólo quedan árboles en estado salvaje.





- Interés entre pasteleros y heladeros -

Para convencer a los agricultores que se lancen al cultivo de pistachos, su asociación busca poner en pie un sector completo con árboles "certificados" y normas de buenas prácticas. Tuvimos que empezar desde cero ya que el instituto nacional de investigación agrónoma no tenía a ningún investigador trabajando en el tema.



En Francia, las superficies con árboles de pistacho siguen siendo mínimas, entre ocho a diez hectáreas plantadas este año, pero podrían duplicarse el año próximo, según la asociación.



Irán, cuna histórica del pistacho, sigue siendo un productor importante, pero los pistachos iraníes sufrieron, entre otras cosas, problemas de cumplimiento de las normas europeas a principios de la década de 2000.



Estados Unidos acapara también una parte del mercado con sus grandes cultivos, altamente orientados a la exportación, particularmente en California.



En Francia, además de la bolsa de pistachos tostados para el aperitivo, este fruto seco interesa a las tiendas ecológicas, a los productores de aceite cosmético y, sobre todo, a los heladeros y los pasteleros.



Olivier Baussan, propietario de la confitería Roy René, que produce 50 millones de calissons (un dulce tradicional de la Provenza, elaborado con almendras y frutas), comprará las primeras cosechas.



Por su taller de paredes blancas inmaculadas en las afueras de Aix-en-Provence (sureste) pasan cada año 5 toneladas de pistachos -la mayoría de España y Estados Unidos- que son mezclados con miel y merengue para hacer turrón.



El empresario, que ya ha participado en la reactivación del cultivo de almendras y en el apoyo al cultivo de lavanda en la región, imagina "contratos con los agricultores para garantizarles un precio de mercado que les satisfaga".



El famoso pastelero francés Pierre Hermé también expresó su interés y su "deseo de ver progresar la industria francesa del pistacho". Actualmente trabaja con pistachos de Irán.





- Diversificación -

En el reino de las viñas, donde las plagas causan estragos, el pistachero, un arbusto robusto, también podría ofrecer una buena diversificación frente a los cambios del clima.



Necesita poco riego, es particularmente resistente a las variaciones "sucesivas" de calor y frío, y necesita un viento fuerte como el mistral para reproducirse", dice Jean-Louis Joseph.



En los últimos años, dice, han habido períodos de cuatro o cinco meses sin agua, "lo que casi nunca había ocurrido antes".



El pistachero puede ser un complemento en terrenos pobres y difíciles, añaden los promotores del pistacho francés, cuando en la Provenza una cuarta parte de las explotaciones han desaparecido en una década, según la Cámara Regional de Agricultura.