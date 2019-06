Castillero Calvo: un guardián de la historia

El historiador Alfredo Castillero Calvo ha dedicado su vida profesional a conservar la memoria de los pueblos para que la sociedad aprenda de sus errores y pueda avanzar.



Castillero indicó que “la historia es fundamental, porque la identidad de los pueblos se basa en el conocimiento de su pasado. Si no hay conciencia de ello no hay manera de que los pueblos se puedan comprender a sí mismos y no sabrán hacia donde se dirigen”.



Según el catedrático “la historia es un prólogo o anticipo de lo que vendrá después”.



El principal autor del libro “Nueva historia general de Panamá” reveló que espera que con esta obra “se pueda estimular la vocación a los historiadores y que los estudiosos puedan conocer un poco sobre su pasado”.



Compilación



El escritor dio a conocer que en la nueva edición, que ya está a la venta, se actualizaron algunos hechos históricos porque “la historia se está renovando constantemente y además se están descubriendo cosas nuevas a diario”.



Además de Castillero, otros 40 escritores colaboraron en la compilación de tres volúmenes y seis tomos, que tiene un costo aproximado de B/.120.00 y se vende en El Hombre de la Mancha. La obra se presentó durante el II Congreso de Antropología e Historia de Panamá 2019 y fue seleccionada para ser incluida en el proyecto Biblioteca 500 del Municipio de Panamá.

GINA ARIAS RIVERA

