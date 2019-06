Miss Universo: “Hay que pensar como un ganador”

La ganadora de la corona de Miss Universo 2005, la rusa-canadiense Natalie Glebova, se encuentra en el país para compartir con las participantes del certamen Señorita Panamá y fungir como jurado especial.



La modelo, quien vino acompañada con su esposo, el panameño Dean Kelly y su hija Maya, manifestó que las aspirantes para el Miss Universo tienen que “ser un paquete completo, no puede ser alguien que solo es hermosa; en estos momentos la organización está buscando a una persona que represente una marca y que se pueda mostrar al mundo y empoderar a las mujeres”.



“Tiene que ostentar una historia que pueda inspirar a toda la comunidad”, agregó la ex reina de belleza.



Consejo

“El ganar no tiene que ver con el aspecto físico, en realidad del 80 al 90% es mental y, si estás mentalmente preparada, y si tienes la actitud de una ganadora, es muy probable que vas a ganar”, fue el mensaje que les dio a las participantes.



“I Am Winning”

La ex reina de belleza también incursionó en la literatura con el libro de superación personal “I Am Winning”, con el que busca dar a conocer a sus lectores que “no importa la situación en la que esté su vida, hay que mantener la actitud de una persona ganadora”.

