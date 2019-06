Prohibición de ejercer en Birmania para una médico por fotos en ropa interior

AFP | Una maniquí birmana, también médico, anunció el sábado que recurrirá la prohibición de ejercer que se le impuso por colgar en redes sociales fotos de ella en ropa interior.



Nang Mwe San, de 29 años, trabajó durante cinco años como médico generalista antes de convertirse en maniquí en 2017. Suele colgar regularmente fotos de ella en bañador o en ropa interior,como la modelo estadounidense Kendall Jenner, y suele aparecer en catálogos y calendarios.



La orden de médicos anuló su autorización de ejercer la medicina, en carta fechada el 3 de junio, debido a su "estilo vestimentario que va contra la cultura y las tradiciones birmanas".



La juventud del país ha adoptado atuendos occidentales, pero la sociedad en su conjunto ve con malos ojos las imágenes sexuales demasiado explícitas.

"Aunque no practico la medicina, espero volver a ser médico en un futuro", dijo Nang Mwe San, cuyo país padece una penuria de personal médico, según la OMS.



"Yo no me visto así cuando cuido a mis pacientes" explica, y dice que recurrirá esa decisión, que califica de "inaceptable".

No se pudo obtener un comentario de la orden de médicos.