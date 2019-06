Un fósil de dinosaurio no encuentra comprador en una subasta en París

Un fósil de un gran dinosaurio herbívoro, pariente del diplodocus, no encontró comprador el jueves en una subasta en París, puesto que no se alcanzó el precio mínimo propuesto de 1,2 millones de euros.Por este esqueleto del Jurásico, de 150 millones de años de antigüedad, las pujas alcanzaron 1,15 millones de euros, pero el propietario, presente en la sala, no quiso rebajar su precio, explicó a la AFP el subastador Claude Aguttes.Estaba estimado entre 1,2 y 1,8 millones de euros (1,3 y 2 millones de dólares), sin gastos.Miembro de la familia Diplodocidae, "Skinny" mide 13 metros de largo y 6,20 metros de altura. En los días previos a la subasta, fue exhibido en una sala de recepción en el hotel de lujo InterContinental París Le Grand.Hallado en Wyoming (Estados Unidos) en 2012, el esqueleto está completo en más del 90%.El año pasado, la casa de subastas Aguttes vendió en la Torre Eiffel por más de 2 millones de euros (gastos incluidos) una nueva especie de dinosaurio carnívoro pariente del Alosaurio.Su comprador, un empresario, lo prestó al Instituto Real de Ciencias Naturales de Bruselas.El récord para un dinosaurio remonta a 1997, cuando la casa Sotheby's vendió en Nueva York un Tiranosaurus Rex completo. "Sue" fue subastada por 8,4 millones de dólares.