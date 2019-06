Los psiquiatras enfrentan dificultades en hospitales de Panamá

La psiquiatría es la carrera que se dedicada al estudio de los trastornos mentales de la persona con origen genético o neurológico con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar, rehabilitar y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. Pero, ¿En Panamá existe suficiente cantidad de doctores?



Carrera con problemas

El director de Admisión de la Universidad de Panamá (UP) Ricardo Tuner contó que cada año la medicina general es una de las carreras que mayor matrícula tiene el centro de estudio.

El médico psiquiatra de la Clínica San Luis Guillermo Rodríguez contó que los especialistas enfrentan problemas al momento de ejercer la profesión.



Y es que, quienes trabajan en la Caja del Seguro Social o el Ministerio de Salud tienen como principales problemas: la falta de medicamentos, no hay suficiente salas de operación, tampoco existe la conciencia en los directores médicos por brindar el apoyo a la psiquiatría (los doctores no están en todos los hospitales provinciales) y no nombran a suficientes expertos.



Mientras, en los hospitales privados, doctores y público se han quejado porque no les permiten hospitalizar a pacientes que están en crisis de psiquiatría grande.



En Panamá existe la Sociedad Panameña de Psiquiatría, en la que los miembros hacen reuniones cada cierto tiempo, pero inscribirse al gremio no es obligatorio.



Rodríguez contó que en el país sus colegas trabajan por partes iguales, en las instituciones públicas como privadas.

Karoline Santana

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @karolineliz

Instagram: @karo1722