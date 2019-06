Muestra de cine dominicano en la Universidad de Panamá

A partir del martes 25 de junio, cuatro películas dominicanas se estarán proyectadas en la sala de cine de la Universidad de Panamá.



El ciclo de cine es organizado por la embajada de la República Dominicana en Panamá.



“Proyectaremos los filmes Colao, Mañana No te Olvides, El Hombre que Cuida y Todos los Hombres son iguales, cintas cinematográficas que han sido realizadas por elencos dominicanos, que estamos seguro de que agradarán a los cinéfilos y público en general, los cuales han mostrado simpatías por nuestro séptimo arte”, dijo el embajador dominicano Rafael Tejeda Acevedo.



Dos comedias y dos dramas que busca mostrar a los estudiantes de la universidad, cineastas, artistas, el cuerpo diplomático; parte de la diáspora dominicana residente en el país caribeño.



La comedia “Colao”, dirigida por Frank Perozo, y que tiene en su plantilla a los destacados comediantes dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes, abrirá la muestra el martes 25 y se repetirá el miércoles 26 de junio durante las cuatro tandas del Cine Universitario.



Mientras que la cinta “Mañana No te Olvides”, drama que trata sobre un joven afectado de Síndrome de Down y su relación con un adulto mayor, y que tiene como director a José Pintor; se presentará el jueves 27 de junio.



Para el jueves, se espera la proyección del filme “El Hombre que Cuida”, dirigido por Alejandro Andújar, que se refiere al amor, el conformismo y la infidelidad.



Para culminar la muestra, el viernes 28 de junio, se presentará la comedia Todos los Hombres son Iguales, dirigida por Manuel Gómez Pereira, tratándose su trama de tres individuos en fase de divorcio.



El representante de la diplomacia dominicana en Panamá expresó que la industria del cine dominicano cuenta con una inversión de más de $2,200 millones de pesos (43.8 millones de dólares) y emplea directamente a cerca de 6,000 profesionales del área, sin contar con los empleos indirectos que genera cada película.



Agregó que en el país caribeño se estrenaron 15 películas durante el año 2018, y de esa cantidad 14 filmes optaron por los incentivos de la Ley de Cine.

Dijo que las actividades cinematográficas han repercutido de manera tal, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece que un 1.2 del Producto Interno Bruto dominicano proviene de la “economía naranja” de la cultura y el arte, donde el cine contribuye con una gran cuota.