La cita judicial de Shakira por fraude fiscal en España se avanza al jueves

La citación de la estrella colombiana Shakira ante un juez como imputada por un presunto fraude fiscal, prevista inicialmente para el 12 de junio, se avanzó a este jueves, informaron las autoridades judiciales este lunes.La declaración empezará a las 10H00 locales (08H00 GMT) ante un juzgado de instrucción de Esplugues de Llobregat, una localidad en la periferia de Barcelona (noreste), donde la cantante vive en pareja con el futbolista del Barça Gerard Piqué.En febrero, este juzgado admitió a trámite la querella presentada por la fiscalía contra la conocida artista. El ministerio público la acusa de no haber pagado sus impuestos en España entre 2011 y 2014 cuando, según su acusación, ella ya residía en este país.La querella, sin embargo, solo incluye el periodo entre 2012 y 2014 ya que las presuntas infracciones de 2011 ya están prescritas. El monto defraudado en este periodo de acuerdo con la fiscalía sería de 14,5 millones de euros (unos 16 millones de dólares). Shakira, de 42 años hizo pública su relación con Gerard Piqué en 2011 y tuvo dos hijos con él en 2013 y 2015.La cantante no trasladó su residencia fiscal de las Bahamas a España hasta 2015, demasiado tarde según la fiscalía que alega que su pareja y sus niños vivían ya entonces en el área de Barcelona.Los abogados de la cantante rebaten que la mayor parte de sus ingresos hasta 2014 procedían de sus giras internacionales y que en esos tiempos no vivía más de seis meses al año en España, condición para ser residente fiscal en este país.