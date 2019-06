"Godzilla" lidera la taquilla norteamericana

La película de Warner Bros. "Godzilla II: El rey de los monstruos" llegó a la cima de la taquilla en su primer fin de semana en los cines de América del Norte, recaudando un estimado de 49 millones de dólares, informó el domingo la empresa especialista en la industria Exhibitor Relations.Sin embargo, los analistas calificaron el debut como decepcionante. Su total para el fin de semana de tres días quedó muy por detrás de la anterior entrega de "Godzilla" (que se estrenó en 2014 con una recaudación de 93 millones de dólares), cuando la nueva película costó 200 millones.La trama comienza cuando ecoterroristas roban un dispositivo de sonar desarrollado por la científica Emma (Vera Farmiga) para controlar al famoso reptil del título, mientras su exesposo (Kyle Chandler) es reclutado para rastrearlo. En medio, Godzilla se enfrenta a monstruosos rivales como el alado Mothra y el dragón de tres cabezas Ghidorah. La película ha generado críticas tibias: The Guardian dijo que la banda sonora es "tremendamente tediosa".En segundo lugar quedó "Aladdín", de Disney, con 42,3 millones de dólares. Dirigido por Guy Ritchie, Will Smith interpreta al genio y el actor canadiense Mena Massoud al personaje principal, que busca la atención de la encantadora Jasmine (Naomi Scott).Tercera aparece la película biográfica de Paramount "Rocketman", con Taron Egerton interpretando a Elton John. La película, que ha enfrentado inevitables comparaciones con la muy popular "Bohemian Rhapsody" del año pasado sobre Queen y Freddie Mercury, recaudó 25 millones de dólares.Egerton ha obtenido críticas sólidas, incluido el mayor elogio posible del propio John. Al ver la película "no pensé que fuera Taron. Pensé que era yo", le dijo el músico de 72 años al Hollywood Reporter.El cuarto escalón fue para el thriller psicológico "Ma", de Universal y Blumhouse Productions, con 18,3 millones de dólares, un sólido fin de semana de estreno para una película que costó solo 5 millones. Octavia Spencer interpreta a una mujer de mediana edad que permite a algunos adolescentes hacer una fiesta en su sótano antes de que las cosas se vuelvan aterradoras y extrañas.Y en quinto lugar quedó el filme de acción de Lionsgate "John Wick 3: Parabellum", con 11,1 millones de recaudación. Keanu Reaves vuelve a encarnar al sicario Wick, esta vez siendo perseguido por un ejército de asesinos luego de que se ofrece una gran suma de dinero por su cabeza.El top 10 se completa con:"Avengers: Endgame" (7,8 millones)"Pokemon: Detective Pikachu" (6,7 millones)"Booksmart" (3,3 millones)"Brightburn: Hijo de la oscuridad" (2,3 millones)"Maestras del engaño" (1,3 millones)