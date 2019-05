La ciudad de Panamá se convierte en museo para celebrar sus 500 años de historia

La Comisión de los 500 años de Fundación de la Ciudad de Panamá, la Alcaldía de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron hoy el Museo de la Ciudad de Panamá, uno de los ejes primordiales de la celebración, en el Teatro Gladys Vidal, ubicado en el Edificio El Hatillo.



Durante la presentación, se dio a conocer el plan completo de las 10 exhibiciones que conforman el Museo y que se ubican en edificios históricos y espacios públicos con el fin de que la Ciudad se convierta en el Museo.





Se trata de un museo innovador, que en lugar de restringirse a un espacio específico, busca transformar los espacios públicos en salas de exhibiciones para mantener un dialogo vivo con los ciudadanos, buscando generar una abarcadora visión de la Ciudad a través de un relato en el que participen todas sus comunidades. El museo plantea redefinir la Ciudad como lugares de intercambio entre y con los ciudadanos y visitantes para incluir sus voces como protagonistas de nuestra historia urbana.





De igual forma, las exhibiciones apuntan a incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para provocar la reflexión sobre la importancia del desarrollo humano para avanzar hacia la ciudad que queremos.





Las 10 exhibiciones conforman un circuito que abarca los corregimientos de Calidonia, Ancón, Bella Vista y San Felipe y que residentes y visitantes pueden recorrer a cualquier hora y en cualquier momento. Se estima que el circuito completo puede alargar en unos 3 a 5 días la estadía de turistas en la Ciudad.





Seguido a esta presentación, se sostuvo un conversatorio con algunos de los curadores de las exhibiciones, para que el público conociera de primera mano el proceso de desarrollar contenido para un Museo que plantea un formato innovador nunca antes visto en Panamá. Los materiales básicos de los guiones que componen las exhibiciones nacen de investigaciones e historias recogidas del imaginario popular y testimonios de los ciudadanos comunes.





Una vez terminadas las presentaciones, los asistentes hicieron un recorrido a pie hasta el Archivo Nacional para visitar una de las exhibiciones inaugurales: ¿A la bulla de los cocos? Urbanismo en la ciudad.





Durante este año, se lanzarán 10 exhibiciones, que se irán inaugurando mes a mes y que abarcan temas como cine, urbanismo y cartografía, preconcepciones sobre el rol de las mujeres, historia oral, arte, civismo, historia, fotografía, patrimonio cultural y arquitectura. Cada año, las exhibiciones cambiarán, proponiendo nuevos temas y nuevas formas de diálogo entre los ciudadanos, sus historias y los ricos espacios urbanos.





El Museo de la Ciudad surge como un proyecto inclusivo, relevante y vital que aspira incluir el pasado, presente y futuro de nuestra Ciudad y cuya meta final es proyectar las voces e ideas de nuestros ciudadanos como protagonistas de la historia y la actualidad urbana de la ciudad de Panamá.



Las exhibiciones del Museo de la Ciudad



A partir del 28 de mayo





¿A la Bulla de los Cocos? Urbanismo en la ciudad.



La ciudad de Panamá es percibida como caótica, desordenada y hasta cierto punto agresiva pero al revisar su historia vemos que esto no siempre fue así.



Acércate al Archivo Nacional para conocer cuáles son los problemas que enfrenta una urbe que dejó de preocuparse por su crecimiento y ordenamiento pero sobre todo qué estamos haciendo para mitigar los problemas que ya tenemos en la ciudad con miras a los retos que el cambio climático traerá en los próximos años.



Lugar: Edificio del Archivo Nacional. Horario: lunes a viernes, 8am – 4pm.





Colección de fotos del Casco Antiguo de la Ciudad.



El Casco Antiguo es conocido hoy en día por sus bellos edificios restaurados, sus restaurantes y bares en terrazas con vistas espectaculares de la Ciudad. Sin embargo a finales del siglo XIX, antes de la llegada de la Compañía Universal del Canal de Panamá (1882), el panorama era muy diferente.



En ese entonces, miles de viajeros atravesaron el Istmo buscando riquezas en San Francisco y a su paso dejaron testimonios escritos y fotográficos de la ciudad de Panamá.

Uno de estos registros fotográficos es el de Eadweard Muybridge, célebre por sus investigaciones y técnicas para fotografiar el movimiento.



Lugar: Casa de la Municipalidad. Horario: lunes a domingo, 9am – 4pm.



A partir del 6 de junio





Imaginando la Ciudad



¿Es posible analizar a la sociedad de una determinada época a través de sus películas? Con esta exhibición y ciclo de cine haremos un recorrido por los últimos 115 años de producciones audiovisuales en la Ciudad para ver cómo ha cambiado el paisaje urbano y el imaginario plasmado en las películas.



Lugar: Teatro Gladys Vidal, Edificio El Hatillo, Horario: 10 am y 7 pm.



Jueves 6: Duración: 1 hora 21 minutos



Arrival in Panamá Theodore Roosevelt

William H Taft in Panamá.

The Construction of the Panamá Canal

Panamá by Air

Town Tropics Panamá Under Uncle Sam and a Tropical sun

A Genuine Panamá.

Jueves 13: Duración: 1 hora 4 minutos



Documentos Di Domenico

Garras de Oro

Jueves 20: Duración: 1 hora 2 minutos



Panamá Danger Zone

El 9 de enero

Jueves 27: Duración: 52 minutos

Panamá 1960/1979





Miércoles 26: Empoderadas.



Muchas mujeres han sufrido, y sufren en la actualidad, una tangible diferencia en cuanto roles, funciones, obligaciones y derechos respecto a los hombres. Esta discriminación limita o anula su independencia y autonomía. Esta exhibición reta al espectador en sus preconcepciones sobre el trabajo que una mujer puede o no hacer ¿Quién dijo que eran el sexo débil?



Lugar: Varios puntos de Calidonia. Horario: lunes a domingo, 24 horas.





A partir del 4 de julio



Imaginando la Ciudad



Lugar: Teatro Gladys Vidal, Edificio El Hatillo. Horario: 10 am y 7 pm.



4: Duración: 1 hora 22 minutos



Panamá



Jueves 11: Duración: 1 hora 22 minutos



Canto a la patria que ahora nace

La Canción de nosotros

Una bomba a punto de estallar

El verdadero protagonista



Jueves 18: Duración: 1 hora 20 minutos



Nosotros los del Silver Roll

Chong Neto

Alma de Bohemio

Memoria enlatada o que lata no tener memoria



Jueves 25: Duración: 1 hora 29 minutos



Tambo Jazz

Mega banda

My name is Panamá



Miércoles Apertura24: Ap de Ruta Transístmica 2.



La ciudad de Panamá existe debido a que ha sido un punto estratégico en la geopolítica global desde su descubrimiento hasta nuestros días. Por los puntos de esta exhibición pasaron las ideas, los productos y las riquezas del mundo cargadas sobre los lomos de miles de mulas y después en los vagones del ferrocarril.



A través de esta exhibición conocerás por dónde pasaba esta importantísima vía comercial y como se veía la ciudad en los siglos XVIII, XIX y XX.



Lugar: Cuchilla de Calidonia y parque Remón Cantera, Horario: lunes a domingo, 24 horas.



A partir del 1 de agosto





Imaginando la Ciudad.



Lugar: Teatro Gladys Vidal, Edificio El Hatillo, Horario: 10 am y 7 pm



Jueves 1: Duración: 1 hora 30 minutos



El Imperio nos visita nuevamente

Just Cause ¿Para Quién?

The midnight special



Jueves 8: Duración: 1 hora 31 minutos



La Decepción de Panamá



Jueves 15: Duración: 51minutos



El Mandado

Isabel de Obaldía

Jueves 22: Duración: 1 hora 2 minutos



One Dólar (El precio de la vida)



Jueves 29: Duración: 1 hora 30 minutos



Ciudad Múltiple

El Plomero



El 9 de enero de 1964: Camino a la soberanía.



Descarga las audioguías del Museo de la Ciudad y revive la tarde del 9 de enero de 1964 cuando un grupo de estudiantes decidieron marchar pacíficamente hacia la entonces zona del canal para solicitar a las autoridades estadounidenses que izaran la bandera panameña en respeto a los acuerdos firmados entre Estados Unidos y Panamá. En su lugar fueron recibidos por una multitud que respondió con gritos y empujones. En medio de la trifulca, la bandera panameña fue desgarrada y eso desató una ola de violencia que terminó en un enfrentamiento armado entre civiles y militares y la posterior ruptura de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Estados Unidos.



Lugar: Instituto Nacional – Calle Gorgas – Balboa. Horario: Lunes a domingo – 24 horas.



A partir del 5 de septiembre



Imaginando la Ciudad.



Lugar: Teatro Gladys Vidal, Edificio El Hatillo, Horario: 10 am y 7 pm



Jueves 5: Duración: 1 hora 20 minutos



Estación Seca

Los puños de una nación



Jueves 12: Duración: 1 hora 29 minutos



Que se hizo tu Chorrilo

Curundú



Jueves 19: Duración: 1 hora 15 minutos



Efecto Domino

Empleadas y Patrones



Jueves 26: Duración: 1 hora 15 minutos



Voz a la deriva

El último soldado



La Cultura a la calle.



A través de las manifestaciones culturales, las personas podemos expresar de dónde venimos y quienes somos o a qué grupo pertenecemos. Sin embargo, la ausencia del criterio cultural en las políticas públicas del Estado contribuye a la destrucción del patrimonio cultural. Aquí exploraremos las manifestaciones culturales de comunidades residentes en la ciudad para darnos cuenta de que al final todos somos cultura.



Lugar: Instituto Conmemorativo Gorgas. Horario: lunes a domingo, 24 horas.





Estilos arquitectónicos del siglo XX.



Tras 4 siglos de arquitectura colonial, el siglo XX representa para la historia de la arquitectura en Panamá un momento de ruptura debido a su vinculación a tendencias internacionales de la época. En esta exhibición recorrerás la ciudad y conocerás de primera mano cuáles son los aspectos que diferencian un estilo del otro.



Lugar: Varios puntos en Calidonia y Bella vista. Horario: lunes a domingo, 24 horas.





Memorias de la ciudad.



Esta exhibición rescata la memoria oral de los residentes de la ciudad al escuchar sus vivencias cotidianas colocándolos como testigos de la historia contemporánea de esta ciudad que está por cumplir 500 años.



Lugar: Avenida Ecuador, Horario: lunes a domingo, 24 horas.



A partir del 3 de octubre





Imaginando la Ciudad.



Lugar: Teatro Gladys Vidal, Edificio El Hatillo, Horario: 10 am y 7 pm.



Jueves 3: Duración: 1 hora 15 minutos



Bajo la alfombra

Caos en la ciudad



Jueves 10: Duración: 1 hora 30 minutos



Invasión



Jueves 17: Duración: 1 hora 46 minutos



Historias del Canal



Jueves 24: Duración: 1 hora 12 minutos



Caja 25



Jueves 31: Duración: 1 hora 34 minutos



Salsipuedes



A lo panameño: historias interpersonales.



A través de esta exhibición exploraremos una selección de historias que reflejan las relaciones interpersonales a lo largo de diferentes siglos. Esta exhibición es una muestra colectiva que involucra tanto la voz de curadores, artistas emergentes y miembros de la comunidad de San Miguel en Calidonia.



Lugar: Casa Museo del Banco Nacional, Horario: lunes a viernes, 8 am – 4 pm.



A partir del 7 de noviembre





Imaginando la Ciudad.



Lugar: Teatro Gladys Vidal, Edificio El Hatillo, Horario: 10 am y 7 pm.



Jueves 7: Duración: 1 hora 2 minutos



La Ruta





Jueves 14: Duración: 1 hora 15 minutos



Zincfonia Tropical

La Felicidad del Sonido



Jueves 21: Duración: 1 hora más corto



Lotería

La Matamoros



A partir del 5 de diciembre



Imaginando la Ciudad.



Lugar: Teatro Gladys Vidal, Edificio El Hatillo, Horario: 10 am y 7 pm.



Jueves 5: Duración: 1 hora 23 minutos



Una noche de calipso



Jueves 12: Duración: 1 hora 29 minutos



Diciembres