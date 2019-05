Jair Romero graba con productor panameño

Impresionado por el éxito que aún tiene en Panamá su primer protagónico como “El Joe, la leyenda”, que sigue la vida del músico colombiano Joe Arroyo, Jair Romero se muestra agradecido y va por más.



Está en el país para grabar música y asegura contento que llegó y de inmediato conoció su primer sencillo “Mundos paralelos”, producido por Elián Davis.



¿Regresas para cantar?

Vine para unos eventos y empecé a conocer productores, entre ellos Elián Davis, y empezamos a trabajar en la música, sin saber que pronto íbamos a sacar algo, hoy, estoy desempacando mi primer tema.



¿Has grabado música urbana antes?

No, creo que es la primera vez, pero me gusta; de hecho, yo soy más urbano. Ah no, espera, sí ya había hecho un reggae, que está en YouTube, se llama “Bastante natural” y lo grabé al lado de un amigo africano que se llama Vick D.



¿Tienes sencillos o EP?

Sí, estoy sacando sencillos, todos los he desarrollado en Panamá.



¿Cómo va la rama de la actuación?

Grabé Azúcar, luego vine aquí con Medcom a grabar el “El picaflor”, cuya escritura estaba a cargo del mismo que escribió el Joe, después he hecho algunos proyectos de cine para estrenar en Europa y me desarrollo en la escritura.

Tienes dos novelas en los canales de Panamá, ¿cómo manejas eso?



Ha sido impresionante otra vez la aceptación y como la gente está repasando esas novelas. Al público le gusta esas historias divertidas y estoy compitiendo conmigo mismo (risas).



¿Te gustaría trabajar aquí en otra producción como El picaflor?

Me encantaría, pienso que eso fue de gran aprendizaje y, si hiciera otro proyecto, estoy seguro que muchas de las cosas que trabajamos acá se van a mejorar y sería súper bien; eso fue hace tres años.

Háblanos de la lucha por la paz en tu país ¿cómo va?



Esa siempre ha sido una constante en mi país, la búsqueda de la paz, algo que se construye a partir de cada uno de nosotros y siento que Colombia es un lugar de mucha tranquilidad, no todo es como los medios lo relatan. Siento que saldremos adelante porque ya se han identificado los problemas y vamos por las soluciones.



¿Qué opinas sobre lo que pasa en Venezuela?

Pienso que Venezuela es nuestro hermano y desde los estamentos políticos siempre han hecho lo humano posible para ayudarlos, sin embargo, esto no es suficiente, creo que ustedes también lo viven aquí, los problemas de migración son impresionantes y es extraño porque a medida que pasa el tiempo los cercos diplomáticos se alzan cada vez más por la no migración. En el momento cuando nos necesitan más, es cuando más las divisiones se levantan.



¿Tus proyectos futuros?

Estoy preparando cine independiente, me involucro en lo que es la escritura, la realización, la dirección, con algunos amigos, y ahorita feliz con la música que hago.

Lineth Rodríguez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

Lineth3_PK