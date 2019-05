Inauguran Museo de la Libertad y los Derechos Humanos

“Un Museo de la Democracia”, así es considerado el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, el cual fue inaugurado este martes por el presidente Juan Carlos Varela en compañía de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.



Está ubicado en el paseo turístico de Amador. El “Edificio Igualdad”, el primero en recibir visitantes con la exhibición inaugural, reseña la historia del reconocimiento y la ratificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que la participación de Panamá en este proceso.



Durante el acto inaugural, Varela aseguró que esta apertura es un paso importante en la historia y la cultura del país. “Este museo es un espacio en el que se documentará y expondrá de forma objetiva la evolución e involución de la Libertad, los Derechos Humanos y la Democracia plena en Panamá, desde antes de la era republicana hasta nuestros días”, dijo.

El mandatario resaltó que en las salas del Museo de la Democracia las futuras generaciones de panameños podrán comprender los retazos de la historia de Panamá, que les permitirá respetar la memoria colectiva que construye día a día el ser nacional, “que nos permite sentirnos orgullosos de pertenecer a un país que siempre ha optado por la paz y el respeto a la diversidad, pero que nunca ha claudicado en su lucha por la libertad, la democracia y la justicia”.



Agregó que recogerá, no solo el avance de Panamá en esta materia, sino también los obstáculos y desafíos que han formado parte y se siguen encontrando en este camino hacia el perfeccionamiento del país libre, democrático, donde el respeto a la diversidad y a los derechos inherentes de cada ser humano no se discuta ni se dude, si no que se practique como algo cotidiano.





El Museo de la Libertad y los Derechos Humanos: un Museo de la Democracia se conocerá popularmente como el “Museo Libertad”. Es el proyecto insignia de la Fundación Democracia y Libertad, una asociación sin fines de lucro que fue creada en el 2010 con el compromiso de promover la cultura democrática, los principios de libertad, y el respeto y observancia de los derechos humanos, con una función principalmente académica y educativa.



Cuando el Museo Libertad esté completo, su campus estará conformado por tres edificios: “Igualdad”, “Memoria”, y “Tolerancia” y dos plazas al aire libre, la Plaza de la Democracia y el Paseo de los Derechos Humanos.



Al completarse las próximas fases del proyecto, el pabellón “Memoria” albergará la exposición central del museo, sobre la historia de la evolución de los derechos humanos en Panamá, desde la independencia en 1903 hasta la época contemporánea, con sus tropiezos, logros y desafíos. El pabellón “Tolerancia” examinará lo ocurrido en el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, y los genocidios de los Siglos 20 y 21. El campus museístico tendrá una biblioteca, un centro de documentación, un auditorio, y aulas de clases.



El Museo abrirá sus puertas al público el 22 de mayo de 2019 con una serie de eventos especiales, visitas guiadas y entrada gratuita durante un mes.