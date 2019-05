Pedro Almodóvar: "Necesitaba hacer 'Dolor y Gloria'"

Tan admirado como enigmático, Pedro Almodóvar ha dado el paso de abrirse en "Dolor y gloria". Una manera de sacudirse el miedo a "perder la pasión por contar historias", explicó este viernes en Cannes.



Horas antes de que se apaguen las luces y empiece la proyección de la película, el director español afronta el reto con aplomo: "Voy a estar atento a cada respiración de esas 2.000 almas", incluidas las nueve del jurado que podría entregarle al fin su primera Palma de Oro, después de cinco intentos frustrados.



Chaqueta amarilla sobre una camisa colorida de rayas, Almodóvar, de 69 años, charla con un grupo de periodistas con el bagaje de quien lleva más de tres décadas viniendo a la mayor muestra de cine del mundo, sin esconder una cierta desconfianza, tras haber sido presidente del jurado en 2017.



Aunque muchos apuestan porque este será su año, "eso no significa que vaya a ganar, conozco muy bien las reglas del juego" en Cannes, afirma.



PREGUNTA: ¿Cómo vive estas horas previas al estreno?

RESPUESTA: "Cannes es una gran puerta para entrar en lo que será el camino internacional de la película. Aquí sí que tomas conciencia de cómo se ve fuera. En la proyección, voy a estar atento a cada respiración de esas 2.000 almas que te dan mucha información sobre si hay un momento en que la película no se entiende o al contrario es más intenso".



P: "Dolor y gloria" es su película más íntima: un veterano cineasta (Antonio Banderas) que atraviesa una crisis creativa, a la vez que repasa su vida. ¿Por qué decidió contar esa historia?

R: "Necesitaba hacerla. Ha sido una especie de bálsamo, estaba preocupado por las mismas razones que el protagonista. No estaba seguro de poder hacer físicamente la próxima película y tengo miedo de no sentir la misma pasión que he sentido hasta ahora por contar historias. El hecho de haber hecho la película significa que he superado esa incertidumbre momentáneamente".



P: ¿Por qué eligió a Antonio Banderas para ponerse en su piel?

R: Era el más legítimo, muchas cosas de las que hablo las conoce de primera mano. Entendió que lo que le iba a pedir era lo opuesto a lo que le había pedido hasta ahora. No era el Banderas apasionado con ese brío y esa bravura características. Su tesitura debía ser gestual, minúscula.



P: ¿Qué límites se puso a la hora de exponer su intimidad?

R: "Al principio tuve el vértigo de exponerme demasiado. Soy muy pudoroso, de mi vida íntima no hablo ni a mis amigos, pero una vez lo superé me convertí en un tema más. Aunque algunas escenas con la madre yo recuerdo escribiéndolas llorando.

La película no hay que verla de un modo muy literal: sí que he vivido un amor truncado en un momento en que el amor estaba vivo, pero yo no he tenido esa relación de extrañeza con mi madre. Eso representa las miradas de extrañeza que yo sentía cuando era niño en el pueblo, en la familia y el colegio. Tampoco me he enamorado a los 9 años de un albañil pero podría haberme ocurrido."



P: ¿Ve su cine como un reflejo de la evolución de la sociedad española?

R: "Me alegra que muchos de los temas que traté en los 1980 se hayan cotidianizado, como las múltiples variantes de la sexualidad. Y me siento muy afortunado de haber sido joven en los 1980, lo más importante fue cómo cambiaron las conductas, un país entero que pierde el miedo. Pero el mundo ha cambiado. Una pregunta que me hacen con frecuencia es si podría hacer ahora "Entre tinieblas". Esto incluye la sensación de que vivimos en un país con menos libertad de la que disfrutábamos en los 1980".



P: ¿Tiene previsto lanzarse en las series?

R: "No me niego a la idea de hacer una serie, pero rompería alguna de las normas porque no concibo que cada capítulo tenga la misma duración. Tengo un libro de relatos del que hemos comprado los derechos y para eso sí veo una serie".



P: ¿Y una película en inglés?

R: "Cada vez estoy más cerca de ello, pero me da terror. "Julieta" tenía que ser en inglés, ya había hablado con Meryl Streep, pero en el último instante me entró inseguridad y decidí volver a España".



P: La cantante Rosalía interpreta un pequeño papel en "Dolor y gloria". ¿Volverá a trabajar con ella?

R: "Viendo como funcionó, debería escribir una película folclórica contemporánea y que la interpretara ella. Tiene una enorme naturalidad y mucha gracia. Estoy esperando que se me ocurra la historia o hacer un remake."