Los filmes en competición por la Palma de Oro en Cannes

Estas son las 21 películas que competirán a partir del 14 de mayo por el máximo galardón del Festival de Cannes:

- "Los muertos no mueren" de Jim Jarmusch (Estados Unidos), en apertura. Con Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton y una horda de zombis liderados por Iggy Pop y Tom Waits.

- "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar (España). Retrato de un director melancólico encarnado por Antonio Banderas, junto a Penélope Cruz. La cinta más autobiográfica del cineasta español.

- "El traidor" de Marco Bellocchio (Italia). Basado en la historia del primer arrepentido de la mafia siciliana. Coproducida por Brasil.

- "The wild goose lake" de Diao Yinan (China). Filme negro sobre la relación entre un líder de una banda en busca de redención y una prostituta.

- "Parásito" de Bong Joon Ho (Corea del Sur). Una familia en el paro se interesa por el ritmo de vida de una familia riquísima, hasta que sus destinos se cruzan.

- "El joven Ahmed" de Jean-Pierre y Luc Dardenne (Bélgica). Sobre la radicalización de un adolescente.

- "Roubaix, une lumière" de Arnaud Desplechin (Francia). Inspirado en un hecho real sobre un grupo de policías. Con Léa Seydoux ("La vida de Adèle").

- "Atlántico" de Mati Diop (Francia/Senegal), ópera prima. En un suburbio de Dakar, los trabajadores de una obra deciden dejar el país en busca de una vida mejor.

- "Matthias y Maxime" de Xavier Dolan (Canadá). Dos amigos en la veintena empiezan a sentirse atraídos mutuamente.

- "El pequeño Joe" de Jessica Hausner (Austria). Sobre la manipulación genética en un futuro próximo.

- "Mektoub my love: Intermezzo", de Abdellatif Kechiche (Francia). Segunda parte de "Mektoub my love: canto uno", en competición en la Mostra de Venecia en 2017, una oda al amor y al deseo que sigue a un grupo de jóvenes en los años 1990.

- "Sorry we missed you" de Ken Loach (Gran Bretaña). La lucha diaria de una familia contra la precariedad en Inglaterra.

- "Los miserables" de Ladj Ly (Francia), ópera prima. La violencia policial en un suburbio de París, donde vive el director.

- "A hidden life" de Terrence Malick (Estados Unidos). La historia de Franz Jägerstätter, un objetor de conciencia austriaco que fue ejecutado por los nazis.

- "Bacurau" de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles (Brasil). Un director viaja al interior de Brasil y se da cuenta de que los habitantes esconden secretos peligrosos. Con Sonia Braga.

- "La Gomera" de Corneliu Porumboiu (Rumania). Un policía rumano que llega a la isla canaria de La Gomera para ayudar a un delincuente a escapar de la cárcel.

- "Frankie" de Ira Sachs (Estados Unidos), con Isabelle Huppert y Marisa Tomei. Tres generaciones participan en una experiencia de un día: un viaje a la ciudad portuguesa de Sintra.

- "Portrait de la jeune fille en feu" de Céline Sciamma (Francia). Una pintora del siglo XVIII recibe el encargo de hacer el retrato de boda de una joven.

- "It must be heaven" del palestino Elia Suleiman. Relato autobiográfico sobre el exilio del director de su Palestina natal.

- "Érase una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino (Estados Unidos). Noveno filme del director que revisita el Los Angeles de 1969 a través de la historia de una estrella de televisión y su doble para las escenas de acción, con Leonardo DiCaprio y Brad Pritt.

- "Sibyl" de Justine Triet (Francia). Una escritora reconvertida en psicoanalista, decide volver a escribir y encuentra inspiración en una joven que le hace revelaciones.