El sabor originario del litoral norte del Brasil

La yuca, la caña, el palmito y el banano son algunos de los sabores más característicos de la comida caiçara, delicias de una cocina rústica, de ingredientes simple que se degusta especialmente en el litoral norte de Brasil.

Fue desarrollada en comunidades que bordean el Océano Atlántico, que va desde norte paranaense hasta el sur de Río de Janeiro.



El término "caiçara", que representa el mestizaje europeo, indígenas y negro, que expresa su cultura en los matices de cada platillo.



Se estima que la historia gastronomía surge en el pueblo indígenas que habitaban las tierras del país carioca en antes del descubrimiento, aportando ingredientes frescos como pescado, vegetales, que plantaban cerca de sus chozas; la raíces de los árboles autóctonos y la caza; regidos por los cambios del clima.



Prueba de estas costumbres es la preservación de los peces con el uso de la sal o colocarlo sobre la estufa a leña para secarlo.



Hoy estos platillos siguen siendo el deleite de nacionales y viajeros, en los restaurante de la región. De esto da testimonio la chef del restaurante Pimenta de Cheiro, Cristiane Lara, quien prepara estos tradicionales platillos de preparación rápida, sustanciosos y sabrosos, la técnica ancestrales y actuales.



Entre los platos más pedidos se encuentra el ceviche de aceite de coco y aroeira o pimienta rosada, extraído de un arbusto o pequeño árbol de 7 a 10 m de altura, nativo de áreas subtropicales y tropicales de Sudamérica, sudeste de Brasil, norte de Argentina y de Paraguay.



La Moquequinha es decir un cocido de pescado elaborado con cebolla, chile, tomate, hojas de cilantro y malagueta, todo ello elaborado con aceite de palma y leche de coco. el toque de la chef Lara incluye Siri o carne de cangrejo.



El mar es fuente de ingredientes importante para esta ancestral cocina en la que no falta el pescado Cavala (caballo) originario de las aguas que bañan las playas la isla Lula acompañado de palmitos a la parrilla, también conocido como el esparrago brasileño común para acompañar las carnes y los mariscos.



El palmito es el corazón de distintas palmeras, la más común el cocotero, aunque también se extrae de otras especies como el asaí y el pijuayo. No he conseguido probar más que la del cocotero, aunque según me dicen no hay mucha diferencia de sabor.



Siendo el banano o guineos parte del menú es común un postre como el Manequinho Araújo que no es más que un cocino de crema de banano caramelizado con merengue.





Estos platos son acompañados con bebidas y gaseosas, destacándose el Guaraná.