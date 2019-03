El Carnaval de las impugnaciones

En el Carnaval capitalino lo único seguro es la coronación de su majestad Valerie Nicole Falcón, hoy, en la Cinta Costera a las 7:30 p.m.



Los problemas

Una fuente nos confirmó que no solo está en juego la presentación de los artistas en la tarima principal, sino en la del recuerdo, ya que la empresa Stereo 5000 presentó una acción de reclamo a la señora Cecilia Arosemena.



La abogada Vanessa De la Hoz, quien representa a la empresa Stereo 5000, presentó una acción de reclamo dentro del proceso de contratación pública de la tarima del recuerdo.



El trámite se basa en que Cecilia Arosemena y la empresa Hei Events and More incumplen con los requisitos dentro del pliego, entre ellos, su carta presentada, donde dijo que era proveedora de Medcom y Eco TV, lo que pone en riesgo el acto público por no tener la experiencia; no cuenta con el periodo para exponer su punto de vista sobre el informe por parte de la comisión, el cual es de cinco días.



Además, Arosemena presentó artistas y la contratación pide que sean orquestas del recuerdo, es decir no está ofertando lo que requiere este pliego. También, existen discrepancias entre su aviso de operación y las declaraciones juradas.



“Los números de RUC y dígito verificador no coincidían. Habían errores que viciaban el proceso”, contó la representante de Stereo 5000.



De la Hoz pide que se haga un nuevo informe de la comisión evaluadora y que se respeten los tiempos y si no, que se haga desierto.



La señora Arosemena presentó una acción de reclamo contra Stereo 5000, cuyo trámite es esperar un informe de conducto.



“En materia de contratación pública, estos procesos tienen que ser muy cuidadosos en los tiempos para garantizar la igualdad de todos los proponentes, si no es así, se envician todos los procesos”, manifestó De la Hoz.



En el diálogo

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá Gustavo Him contó que les ha costado que las empresas se pongan de acuerdo.

Him dijo que hay artistas que no están en su mejor momento, pero quieren ser contratados a la misma realidad de precio que los del momento.



El representante de la ATP contó que si se impugna la tarima del recuerdo tendrán que hacer contrataciones directas por todo. Aseveró que serán equitativos con todos los artistas porque nadie es más que el otro.



Destacó que ellos no permitirán que en las tarimas se hagan proselitismo político cuando es pagado con el impuesto de todos los panameños.



Acceso

Las entradas de accesos al Carnaval son: Calle 3 de Noviembre, Boulevard Balboa, Calle 25 en Calidonia, Estación del Metro de Santo Tomás y la Lotería. Mil 500 entidades ofrecerán seguridad a los asistentes este año.

Karoline Santana

