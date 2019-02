Fianza de un millón de dólares a R.Kelly, acusado de abuso sexual

AFP | Un juez fijó el sábado una fianza de un millón de dólares para el cantante estadounidense R. Kelly, acusado de abuso sexual de menores, durante una audiencia en un tribunal de Chicago.



Robert Sylvester Kelly, de 52 años, se presentó a la policía de su ciudad el viernes por la noche después de que se emitió una orden de arresto por 10 cargos de abuso sexual a cuatro personas, incluidos tres menores, entre 1998 y 2010.

El juez fijó su fianza en 250.000 dólares por víctima, un total de un millón de dólares. Según el sistema estadounidense, en la práctica pagará el 10% de esta suma, o sea, 100.000 dólares, para poder salir en libertad.

Además, se le negó el contacto con cualquier persona menor de 18 años, así como con las víctimas o testigos del caso, y entregar su pasaporte.

La fiscal Kimberly Foxx luego describió algunos de los supuestos abusos de las víctimas, solo identificados por sus iniciales: HW, RL, LC y JP.

En 1998, según ella, el cantante vio a una niña celebrando sus 16 años en un restaurante y la invitó a su estudio. Él "la penetró muchas veces por vía vaginal y oral" y le dio un sobre con plata al final. Esto se repitió aproximadamente una vez al mes durante un año.

Otra víctima fue filmada en una relación sexual cuando tenía 14 años, en lo que es, según un testigo, la casa del cantante. "En el video, la víctima repite varias veces que tiene 14 años", dijo Foxx.

En 2003, se le acusa de masturbarse y de haber eyaculado en el cuerpo de una peluquera de 24 años, contratada para cuidar su cabello. La víctima entregó su blusa a la policía, quien analizó el esperma y confirmó que era el ADN de R. Kelly.

La cuarta víctima, JP, asistió al juicio de R. Kelly en 2008, obteniendo un autógrafo en ese momento. Luego él la invitó a su casa, y los dos tuvieron relaciones sexuales varias veces en 2009 y 2010. También conservó una prenda con rastros de semen, que confió a la policía.

"Hay problemas con el caso"

"No tenemos ninguna razón para creer que estas acusaciones sean creíbles", dijo Steve Greenberg, abogado de R. Kelly, después de la audiencia.

"Hay problemas con el caso", dijo, dando a entender que una de las víctimas no era creíble porque no se manifestó hasta décadas más tarde.

"Comenzaremos a luchar contra estas acusaciones", siguió, y anunció también que se estaba formando un equipo de abogados.

Kelly había sido acusado en 2002 de filmar actos sexuales entre él y una niña de 14 años, pero finalmente fue absuelto en 2008.

El músico de "I Believe I Can Fly" se casó brevemente en 1994 con la joven estrella Aaliyah, de 15 años, cuyos padres cancelaron posteriormente el matrimonio. La cantante y actriz falleció en un accidente aéreo.

El nombre de R. Kelly se vio nuevamente envuelto en un escándalo tras la emisión a principios de año de un documental que lo implica en múltiples agresiones sexuales contra menores de 16 años.

La compañía discográfica Sony Music rescindió el contrato que tenía con el músico.