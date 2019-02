"The Donald" es la musa de un pintor albanés

Un pintor albanés dedica al presidente estadounidense Donald Trump, su "ídolo", unas 50 obras expuestas actualmente en Tirana en las que aparece retratado como Rambo, como luchador agarrando por la cintura a Barack Obama, como gigante victorioso frente a la prensa o como Jesucristo crucificado.

AFP|

Avni Delvina, de 61 años, lo explica con una frase atribuida a George Orwell: "En estos tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario".

A su entender, Donald Trump es el heroico combatiente que pretende ser, en lucha contra las "noticias falsas".

El artista es un admirador de los republicanos estadounidenses y siente especial devoción por Donald Trump, muy impopular sin embargo entre buena parte de la opinión pública internacional.

"La operación orquestada por los medios de comunicación internacionales contra Donald Trump tras su victoria me empujó a montar esta exposición", dijo el pintor cuya exhibición "The Donald" presenta 46 obras que "no están en venta".

"Esta exposición no tiene precio", afirmó.

"Es un trabajo de dos años nacido de mucha indignación frente a los ataques contra una persona, un espíritu libre como Trump", "la política internacional necesitaba el oxígeno de Trump", comenta sonriendo el artista, que también retrató a la esposa del presidente, Melania Trump, como si fuera La Gioconda.

Los albaneses simpatizan en general con Estados Unidos. Un municipio de las afueras de Tirana, Kamza, bautizó un bulevar con el nombre del presidente estadounidense.